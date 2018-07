Meunier zet de uitgang bij PSG op een kier: “Er zijn aanbiedingen” Mathieu Goedefroy in Rusland

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Met een bronzen medaille om zijn hals stapte Thomas Meunier door de catacomben van het Zenitstadion in Sint-Petersburg. De rechtsachter van de Rode Duivels had voor de journalisten een duidelijke boodschap meegebracht: “Ik hoop dat er na dit toernooi iets verandert voor mij.”

Voor Thomas Meunier werd het een droomtoernooi, hier in Rusland. Niet alleen bleef hij verdedigend foutloos, hij was ook sterk in de opbouw en werd enorm gemist in de halve finale tegen Frankrijk, die hij met een schorsing uitzat. Nogal wiedes dat de verdediger het gevoel heeft dat hij met een sterke onderhandelingspositie terug naar PSG kan, waar hij vorig seizoen slechts doublure was voor rechtsback Dani Alves. “De club zou me mogen laten verstaan dat ze me absoluut willen en dat er een belangrijke rol voor mij weggelegd is binnen de ploeg”, wond de Ardennees er geen doekjes om. “Ik apprecieer PSG enorm als club, maar ik heb het gevoel dat er iets onafgewerkt is voor mij in Parijs. Ik wil het vertrouwen van club en coach. Vorig seizoen heb ik dat niet gevoeld. Wat gaat de nieuwe coach brengen? Dat wordt heel belangrijk in mijn keuze om te blijven.”

Bij PSG zet Thomas Tuchel vanaf deze zomer de lijnen uit. Vreemd genoeg liet de Duitser Meunier gedurende het hele WK niets weten. “Ik heb hem niet gehoord, neen”, aldus de ex-speler van Club Brugge. “Ik heb wél de technisch directeur, de voorzitter, de teammanager en nog vele anderen gehoord. Iedereen behàlve de coach…”, viel er een veelzeggende pauze. “Maar ik denk dat ze bij PSG ook wel beseffen dat ik een uitstekend WK gespeeld heb. De vraag is of ze daar nu twijfelen aan mijn capaciteiten… Ik hoop dat ze het geweer van schouder veranderen, zodat ik niet nog een seizoen moet meemaken als het vorige.”

Als afsluiter stelde Meunier dat het hem niet aan mogelijke uitwegen ontbreekt. “Zeker niet. PSG heeft al verschillende aanbiedingen gehad voor mij. Er is altijd interesse geweest." Benieuwd of Tuchel straks toch nog belt.