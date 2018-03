Meunier legt zich niet neer bij invallersrol bij PSG: "Naar volgend seizoen toe moet er een oplossing komen" Kjell Doms

23 maart 2018

17u58 0 Rode Duivels Thomas Meunier kan de oefenwedstrijd tegen Saoedi-Arabië aanpakken om speelminuten te verzamelen en zich nog wat in de kijker te spelen. Bij zijn club Paris Saint-Germain zit hij vaker dan hem lief is op de bank, maar dat kan volgens de rechtsachter ook in zijn voordeel uitdraaien op het WK in Rusland.

"Ik speel minder dan ik zou willen bij PSG, maar dat kan ook zijn voordeel hebben met het oog op het WK", vertelde Thomas Meunier op de persconferentie. "Ik denk dat ik daar top kan zijn omdat ik nog frisser zal zitten dan sommige jongens." Toch legt Meunier zich niet neer bij de huidige situatie. "Naar volgend seizoen toe moet er wel een oplossing komen. Ik ben geen 18 jaar meer. Ik moet nu bevestigen en dat kan alleen maar door te spelen. Waar mijn toekomst ligt? We zien wel, er zijn nog zo veel vraagtekens bij PSG. Misschien komt er wel een nieuwe trainer en er volgen ongetwijfeld nog in- en uitgaande transfers. Laat ons eerst maar het WK afwachten."

Meunier vindt het alvast niet erg om tegen Saoedi-Arabië te spelen. "Het is een goede keuze om tegen hen te spelen. We kunnen hen vergelijken met Tunesië denk ik. Er zijn geen vedetten in de ploeg, maar het is wel een sterk collectief. Ideaal voor ons ook om ons spelsysteem te perfectioneren. Met drie of met vier achteraan, we kunnen dingen uitproberen."

De rechtsachter liet ook zijn licht schijnen over Neymar. Zijn ploegmakker bij PSG die revalideert na een breuk in het middenvoetsbeentje. "Ik hoop dat hij fit geraakt. Zo'n speler hoort thuis op het WK. Ik hoop ook dat we hen kunnen ontmoeten in de kwartfinale. Stel je voor dat we Brazilië in zo'n wedstrijd zouden kunnen kloppen, dat zou geweldig zijn."