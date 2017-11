Meunier: “Frustrerende avond” Kjell Doms

00u03 0 Photo News Rode Duivels Thomas Meunier had het moeilijk om zich door te zetten tegen de kleine en vinnige Mexicanen. De speler van PSG ziet ruimte voor verbetering. “Tegen deze tegenstanders moeten we nog meer onze troeven uitspelen.”

“Dit was een frustrerende avond”, zuchtte Thomas Meunier na de 3-3 tegen Mexico. “Het was het moment om verschillende systemen uit te proberen en dat hebben we ook gedaan. We begonnen in een 3-5-2 en schakelden nadien over naar een 3-4-3. Vooral voor de defensie was dat even wennen en je zag dat het niet altijd even makkelijk liep.”

Vooral de drie centraal achterin kwamen geregeld in de problemen. “Dit was natuurlijk een onuitgegeven defensie”, ging Meunier verder. “Het is duidelijk dat het nog beter kan, vooral de communicatie tussen Vermaelen, Ciman en Boyata verliep niet altijd optimaal.”

De Rode Duivels incasseerden drie goals, te veel voor een ploeg die straks een rol van betekenis wil spelen in Rusland. Toch wil de speler van PSG vooral het positieve onthouden. “Het was de eerste keer dat we tegen dit soort tegenstander spelen. De Mexicanen zijn klein en vinnig, dat zijn wij in Europa niet gewoon. In het Europese voetbal draait het toch vooral om fysieke kracht. Daarom denk ik dat wij in dit soort wedstrijden, tegen dit soort tegenstanders nog meer onze troeven moeten uitspelen. Zo moeten we, vind ik, meer gevaar puren uit stilstaande fases. Mexico heeft ons de eerste tien minuten willen afbluffen, maar nadien was het betere van het spel voor ons. Ik ben niet tevreden met het resultaat, maar toch vond ik dit een geslaagde test. We moeten niet bang zijn van die Noord- en Zuid-Amerikaanse teams.”

Meunier had het ook even over Romelu Lukaku, die gisteren zijn 30ste goal in het shirt van de Rode Duivels maakte. “Volgens mij kan hij er 60 maken”, zei Meunier. “Ik denk dat nog veel mensen Romelu onderschatten. Gewoon omdat hij niet de stijl van een Neymar of een Messi heeft. Als hij twee wedstrijden niet scoort wordt er aan hem getwijfeld. Maar Manchester United legt niet zomaar 80 miljoen op tafel voor een spits. Romelu is wereldklasse, op zijn manier.” (KDZ)

