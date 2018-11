Meunier: “Dit was de slechtste match in mijn carrière bij de nationale ploeg” YP

18 november 2018

23u08

Bron: VTM Nieuws 1

“Dit is meer dan een enorme ontgoocheling”, sprak Thomas Meunier na de 5-2-afgang van de Rode Duivels in Zwitserland. “We hadden alles in handen na twientig minuten. Het was 0-2, we speelden de perfecte wedstrijd, goed verdedigend en ook goed op de counter... We konden drie of vier keer gescoord hebben in de eerste helft. Zij doen drie acties en maken drie goals. Dat is niet normaal als je naar onze kwaliteiten kijkt, dit kan niet. Er was geen agressiviteit. Hun derde goal komt er na een counter na een hoekschop van ons. Iedereen stond op zijn positie, het was zeven of acht tegen drie en dan nóg scoren ze daaruit. Het was niet goed genoeg. We dachten dat de finale al binnen was, maar dat was niet het geval. Dit was de slechtste match in mijn carrière bij de nationale ploeg.”

Thorgan Hazard: “Heel belangrijke les geleerd”

“Het is bizar wat er gebeurd is, dat is wel het minste dat je kan zeggen”, stak Thorgan Hazard, goed voor twee goals, van wal. “We beginnen té goed, we waren té zeker van onze zaak. Zij tankten vertrouwen bij die lichte strafschop, maar je mag nooit die voorsprong weggeven. We moeten leren uit onze fouten en hebben vandaag een hele belangrijke les geleerd.”