Meunier: "De tactiek is goed, aan de tactische discipline is nog werk" Redactie

19u29

Bron: Belga 0 Photo News Rode Duivels Thomas Meunier gaat niet akkoord met de kritiek van Kevin De Bruyne op de tactische aanpak van bondscoach Roberto Martinez. De flankverdediger staat achter het 3-4-3 systeem maar onderstreept wel dat er nog werk is aan de tactische discipline.

De Bruyne had gisteren , na de 3-3 tegen Mexico, kritiek op de tactiek van de Duivels. Zo vroeg hij zich onder meer af waarom er niet met vier verdedigers werd gespeeld. Meunier volgt de middenvelder van Manchester City daar niet in.

"Voor mij is de tactiek goed. Het is de tactische discipline waaraan nog werk is", vertelde de PSG-speler maandag in het Brugse Jan Breydelstadion, waar hij als speler vijf jaar aan de slag was. "Mexico kreeg in de eerste helft maar twee kansen, de penalty en een trap op doel. We voerden een goeie pressing uit. Het enige zorgenkind was dat het blok te laag stond. Bij balrecuperatie werd er niet goed aangesloten. In de tweede helft zijn we gestopt met pressing en dat maakte de opdracht een pak moeilijker. Je zag het verschil. Op de flank stonden we steeds een tegen een."

Meunier is een aanhanger van de 3-4-3. "Het is het beste systeem dat België kan hebben. Het probleem is dat de elf spelers op het veld aanvallend en verdedigend moeten volgen. Als een speler zijn taak niet uitvoert, valt het tactisch plan in duigen en ontstaan er ruimtes."

Nog volgens Kevin De Bruyne speelt België te veel op basis van talent. Ook die mening deelt Meunier niet. "Als Dries Mertens invalt en twee assists uitdeelt, doet hij alleen maar zijn job. Hij stelt zijn immense kwaliteiten ten dienst van het collectief. Een speler die het verschil maakt, dat maakt deel uit van het collectief. Je zag het bij de tweede goal. Het begint bij een balverovering. Hazard biedt steun, Dries zet voor... Er zijn vier of vijf spelers betrokken bij de actie, die zich in de laatste 20 meter afspeelt. Als de elf spelers zich 100 procent geven, zullen we altijd in het voordeel zijn tegen de tegenstanders. Dat blijft het belangrijkste. De tactische verantwoordelijkheid moet je aan de coach laten. In de kwalificatiewedstrijden hebben we gezien dat we een goed systeem hebben."

Meunier veroordeelt de publieke uitval van De Bruyne niet. "Kevin is iemand die eerlijk is en voor zijn mening uitkomt. Hij zegt wat hij denkt. Het is interessant om zo'n karakters in de groep te hebben. Het is beter dat hij het nu zegt dan tijdens het WK. Misschien deed hij zijn uitspraken om een reactie uit te lokken. Ik hoop dat hij er vooraf met de coach heeft over gesproken."