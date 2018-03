Met Kompany én Vermaelen naar het WK? U vindt dat, net als Eric Gerets, het risico waard NP en RN

06 maart 2018

06u00 2 Rode Duivels Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Wat vindt u van een selectie met de blessuregevoelige verdedigers Vincent Kompany en Thomas Vermaelen? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

VINDT U EEN SELECTIE MET DE BLESSUREGEVOELIGE VERDEDIGERS VINCENT KOMPANY EN THOMAS VERMAELEN...

Eric Gerets, 86-voudig Rode Duivel en halve finalist op het WK 1986: “Kompany is toch weer fit op dit moment. Ik hoop dat het zo blijft tot het einde van de competitie, want dan is er ook geen probleem naar het WK toe. Thomas Vermaelen is een beetje idem dito. Hij komt net terug uit blessure, maar heeft intussen ook weer gespeeld. Als je Kompany en Vermaelen ter beschikking hebt, moet je ze wat mij betreft allebei meenemen naar het WK. Zij hebben allebei grote kwaliteiten, maar de vraag is ook: wat zijn de alternatieven? In een paar oefeninterlands hebben we die alternatieven aan het werk gezien en dat was niet altijd een succes. Het kan natuurlijk altijd dat Kompany of Vermaelen op het WK na één of twee wedstrijden uitvalt, maar dat moet je dan maar op de koop toe nemen. Ik vind het zeker het risico waard om Kompany en Vermaelen te selecteren.”

Roberto Martínez: “Onze selectie voor het WK moet een goed evenwicht hebben en verschillende opties. Ervaring hebben, know-how and leiderschap zijn belangrijke ingrediënten. Het is duidelijk dat Thomas en Vincent op dat vlak van vitaal belang zijn. Hun speelminuten bij hun club dit seizoen zijn positief en geeft ons informatie die we zullen gebruiken om die spelers in de best mogelijke vorm te krijgen voor het WK. Met die aspecten in gedachten, zullen we in mei in staat zijn om een keuze te maken die geen risico inhoudt voor de ploeg.”