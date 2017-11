Met Boyata centraal achterin? Niet voor herhaling vatbaar Pieter-Jan Calcoen

Rode Duivels Hij is geen Kompany of Vertonghen. En dat zag je. Dedryck Boyata (26) startte voor het eerst, maar overtuigen deed hij allerminst.

Dedryck Boyata in de basis: het toont aan hoe weinig goeie verdedigers bondscoach Roberto Martínez voor de oefeninterland tegen Mexico ter beschikking had. Het was immers ook geen toeval dat de Celtic-speler bij zijn vorige twaalf selecties nooit aan een match mocht beginnen. Drie keer viel hij wel in, maar voor het overige mocht hij blij zijn dat hij überhaupt tot de selectie behoorde.

Nu was het dus anders. Bij gebrek aan beter, want Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Vincent Kompany ontbraken. Dat Boyata - dit seizoen geen vaste titularis in de Schotse eerste klasse, maar wel degelijk in de Champions League tegen een dramatisch Anderlecht - hun ondergrens zelfs niet haalt, kon hij niet wegstoppen. Zwemmen op de Heizel - en maar trappelen om boven te blijven. Tevergeefs.

Vooral positioneel had Boyata het moeilijk. Moest hij doordekken of rugdekking geven? Koos hij ervoor om op buitenspel te spelen of toch maar mee te lopen met zijn tegenstander? De twijfels dropen er vanaf. Zo ook bij de fase die de penalty voor Mexico inluidde: Boayata schatte een voorzet helemaal verkeerd in en trapte een gat in de lucht, waarna Laurent Ciman een strafschopovertreding beging.

Ook bij de 2-2 liet Boyata zich te gemakkelijk verschalken op een lange bal. Op dit niveau betaal je dat soort foutjes cash.

Nochtans deed Boyata het in de duels tot dan prima, zeker toen zijn rechtstreekse opponent de kleine Chicharito was. Met het hoofd was de timide kerel - als de jeugdvriend van Kompany een interview geeft, doet hij dat op fluistertoon - zo goed als foutloos. Met zijn lengte offensief een meerwaarde bieden lukte evenwel niet. En zeggen dat hij bij Celtic vorig seizoen vijf keer scoorde in de competitie.

Een conclusie die na de partij tegen Mexico - met drie tegendoelpunten - getrokken kon worden: Boyata is niet de gedroomde leider achterin. Daarvoor ontbreekt hij simpelweg kwaliteit. Dat de Alderweirelds van deze wereld maar snel terug zijn. Anders wordt het moeilijk.

