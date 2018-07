Met 4 achterin tegen Brazilië? Fellaini in de basis? Kenners kiezen hun basiselftal en ook jij kan de drie cruciale tactische keuzes van Roberto Martínez maken VDVJ/PJC

04 juli 2018

00u02 14 Rode Duivels Een drie- of viermandefensie? En wat met gouden invallers Chadli en Fellaini? In gedachten heeft iedereen een plan hoe onze Rode Duivels Brazilië moeten aanpakken. Zeven kenners geven hieronder dat van hen prijs. Maar ook jij kan de voor Martínez cruciale tactische keuzes van vrijdag maken.

Francky Dury

"Als Neymar niet achter Meunier loopt, hebben we mannetje over"

"De beste elf moeten spelen. En dan moet ik zeggen: op dít moment horen Fellaini en Chadli daarbij. Mocht België dan toch moeten omschakelen, dan kunnen Mertens en Carrasco geprikkeld tonen dat zij niet verdienden hun basisplek te verliezen. Wat het systeem betreft, zou ik me niet te veel zorgen maken, want de Duivels vullen dat goed in en zijn flexibel. Elke formatie heeft voor- en nadelen, hé. Als Neymar niet achter Meunier wil lopen, zullen de Belgen in aanvallend opzicht een mannetje op overschot hebben, maar aan de andere kant zal er zo ruimte ontstaan voor Neymar die blijven hangen is. Moet je je dan aanpassen? Neen, dat kan enkel voor twijfel zorgen."

Mario Been

"Wachten op de middenlijn, loeren op de tegenaanval"

"Laat je de Brazilianen rustig opbouwen, dan krijgen ze de bal simpel in de zone waar ze gevaarlijk kunnen zijn, namelijk de helft van de tegenstander. Hoog druk zetten zou bijgevolg interessant kunnen zijn - dan maken de Brazilianen ongetwijfeld fouten in de opbouw - maar dan komt er weer heel veel ruimte in de rug van de defensie. En dat wás al het zwakke punt van de Belgen. Daarom zou ik er toch voor opteren om te wachten op de middenlijn en zo te loeren op de tegenaanval, waarop jullie dodelijk zijn. Achterin zou ik trouwens een extra verdediger zetten. En Dembélé kan in het midden voor iets meer kracht zorgen."

Heleen Jaques

"Vier échte verdedigers"

"Brazilië is een team dat het spel heel breed houdt, zeker met Neymar op links, waardoor ik het systeem zou wijzigen. In de veronderstelling dat iedereen fit is, zou ik kiezen voor vier echte verdedigers. Meunier verhuist daardoor naar de bank - ik ga voor meer zekerheid. Daarnaast moet Witsel iets dichter bij de defensie spelen, om zo de ruimtes klein te houden. Fellaini houd ik achter de hand als invaller. Al was het maar omdat ik niet weet of hij tegen Brazilië, dat ook op het middenveld over beweeglijke types beschikt, helemaal tot zijn recht zal komen. Chadli breng ik wel in de ploeg - naast hem kun je niet meer kijken. En hij is aanvallend en verdedigend uitstekend."

Branko Strupar

"Enkel verdedigen werkt contraproductief"

"Met een driemansdefensie wordt het tegen misschien wel de beste aanvallers ter wereld moeilijk, hé. Als je zelfs tegen matige tegenstanders als Tunesië en Japan twee doelpunten slikt... Je moet de details veranderen, anders moet je straks naar huis - Neymar wordt elke wedstrijd indrukwekkender - terwijl België een ploeg heeft om wereldkampioen te worden. Net omwille van dat talent moet de bondscoach ook niet álles in functie van Brazilië willen doen. Chadli zou ik wel laten beginnen, maar aan bijvoorbeeld Mertens zou ik niet raken. Het heeft geen zin om enkel te verdedigen - dat zit niet in het DNA van deze generatie. Het zou contraproductief werken."

Jan Koller

"Winnend team verander je niet"

"Het is simpel: een winnend team laat je staan. De namen wijzig ik dus niet, de accenten wellicht wel - het moet allemaal iets behoudender. Zonder daarbij jullie offensieve cultuur te willen wijzigen. Het heeft toch geen zin om Eden Hazard of Dries Mertens te vragen enkel áchter hun tegenstander te lopen? Neen, dan laat je hen beter doen waar ze wel goed in zijn, namelijk in de rug van de Braziliaanse vleugelverdedigers duiken. Zo kun je de Brazilianen verslaan, op voorwaarde dat je efficiënt bent - wellicht scoren zij namelijk ook. Jammer overigens dat het nu al Brazilië-België is. Dit zijn de twee beste teams op het WK, dit had de finale kunnen zijn."

Igor de Camargo

"Met vier vanachter, Vertonghen als linksback"

"Met drie achterin ga je altijd problemen krijgen aan de linkerkant. Dus ik zou kiezen voor een viermansdefensie, met Vertonghen als linksachter. Hij kent Willian goed uit de Premier League en heeft veel ervaring met die positie. Al moeten de Rode Duivels zeker niet defensief denken - ze hebben de kwaliteit om tegen Brazilië meester te zijn over de bal. Vooraan zou ik de driehoek met Mertens, Hazard en Lukaku houden. Zij hebben de beste automatismen."

Paul Van Himst

"Hou Fellaini achter de hand"

"In 1963 klopten wij de Brazilianen met 5-1 in een vriendschappelijk duel. We kopieerden toen hun systeem van het WK in 1958. We speelden met de buitenspelval. (lacht) Voor onze Rode Duivels is dat vrijdag wellicht geen goed idee. De bondscoach moet het niet te moeilijk maken en beginnen met dezelfde formatie als tegen Japan. Maar wel met Chadli in plaats van Carrasco - hij kwam bijna niet aan de bal. Fellaini zou ik achter de hand houden. Hij is van goudwaarde als invaller, zowel offensief als defensief."