Mertens wedstrijdfit, Martínez waarschuwt spelers: “Schotten hebben talent én vertrouwen” JH

10 juni 2019

18u01 0 Rode Duivels Dries Mertens is, zoals alle andere Rode Duivels, wedstrijdfit voor de EK-kwalificatiematch tegen Schotland morgen. Bondscoach Roberto Martínez riep zijn spelers wel op om waakzaam te zijn: “De Schotten hebben een jonge, maar talentvolle ploeg mét vertrouwen.”

Vorig jaar, in september, wonnen de Belgen met groot gemak op het veld van de Schotten (0-4), maar Martínez verwacht morgen een andere match: “De vorige keer dat we tegen Schotland speelden, was het een vriendschappelijke match. Toen probeerden ze nieuwe dingen en namen ze risico’s, wat ook het ideale moment was om dat te doen. Nu gaat het om de kwalificatie voor het EK, dus verwacht ik een heel andere wedstrijd”, bewaakte Martínez de waakzaamheid.

Schotland kon eergisteren voor het eerst winnen onder nieuwe coach Steve Clarke. “Ze zullen dus meer vertrouwen hebben, dankzij hun doelpunt in de laatste minuten van de match tegen Cyprus”, gaf de bondscoach van de Rode Duivels aan. Martínez zag niet alleen een ploeg met meer vertrouwen, de Spanjaard zag ook tactisch een verbetering: “Ze waren goed georganiseerd en wisten goed wat ze moesten doen tegen Cyprus. Daarnaast hebben ze een jonge, maar wel talentvolle ploeg met snelle flankspelers”, waar hij onder anderen op Fraser en Forrest doelt. Ook linksachter Robertson, die net de Champions League won met Liverpool, werd genoemd als één van de beste spelers van het elftal volgens Martínez.

Tegen Kazachstan waren alle Rode Duivels wedstrijdfit, toen Dries Mertens eergisteren op het einde van de match een trap kreeg, leek dat voor morgen niet het geval: “Maar ook Mertens is hersteld en is fit om te spelen”, stelde Martínez de Belgische fans gerust. Welke elf namen morgen op het startblad staan, hangt af van wie het best hersteld is van de vorige wedstrijd: “Sommige spelers hebben meer tijd nodig dan anderen, ik ga niet zomaar veranderen om te veranderen. Het is voor ons de laatste thuiswedstrijd in vier maanden, dus het is een belangrijke match”, besloot een, zoals altijd, gemotiveerde bondscoach.