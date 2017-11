Mertens: "We slikten iets te makkelijk goals" Dries Mombert

23u05 0 Photo News Dries Mertens. Rode Duivels Dries Mertens toonde zich na twee mindere partijen voor de Rode Duivels met een sterke invalbeurt in de tweede helft tegen Mexico. De spits van Napoli tekende voor twee assists, maar was daarmee niet helemaal tevreden. "Jammer dat we deze wedstrijd met drie tegengoals afsluiten."

"Het was leuk om die acties te maken en zo twee goals aan te brengen. Romelu doet het telkens goed. Bij dat tweede doelpunt heeft hij wat geluk, maar het is zijn verdienste dat die bal binnen gaat. Helaas is het dan wel zuur dat we telkens een snelle gelijkmaker slikken."

De Mexicanen teerden op hun snelle spitsen en dat was ook Mertens niet ontgaan. "Ze hebben echt goeie spelers, die telkens een sterke loopactie maken. Dat is hun sterkte. Ze blijven met drie voorin staan en daar moesten wij meer van profiteren."

"Voor de drie jongens achterin was het uiteraard wennen. Het is jammer dat we zo makkelijk goals slikten, maar we moeten ook de goeie dingen onthouden. Op sommige momenten dekten ze wel goed door. De rest moeten we snel herbekijken."

Photo News Romelu Lukaku en Dries Mertens.