Mertens opnieuw belangrijk tegen Nederland: "Bal zat er lekker in, ja" - Mignolet: "Mijn job gedaan"

16 oktober 2018

22u53

Bron: VTM 2 Rode Duivels Dries Mertens scoorde net als in 2012 tegen Nederland, het land waar hij toch doorbrak als voetballer. De spits van Napoli toonde zich tevreden voor de microfoon van VTM, ook omdat zijn 1-0 van erg knappe makelij was.

“De bal ging er lekker in, ja. Dat is altijd leuk”, stelde Mertens. “We begonnen heel goed aan de wedstrijd, de eerste 20 minuten waren heel goed. Daarna vallen we wat terug, wat natuurlijk jammer is. We hadden wel de beste kansen in de eerste helft, maar dan valt tegen de gang van het spel in de gelijkmaker aan de overzijde. Die treffer kwam er jammer genoeg na dom balverlies van ons.”

“Dat de samenwerking voorin goed liep? We hebben inderdaad wel mooie dingen laten zien, denk ik. Jammer genoeg levert het geen nieuwe overwinning op. Maar ach, we blijven al voor de achtste opeenvolgende keer ongeslagen tegen Nederland. Dat is toch het belangrijkste.”

Mignolet: “Gewoon mijn job proberen te doen”

Simon Mignolet, reservedoelman bij Liverpool en de Rode Duivels, mocht zich nog eens tonen. En de Limburger speelde een uitstekende wedstrijd. Hij hield Memphis en Aké van goals. “Het was leuk om nog eens op het veld te staan”, stelde Mignolet bij VTM. “En ik denk wel dat ik mijn job gedaan heb.”

“We begonnen goed aan de match en klommen terecht op voorsprong. Maar dan zakten we iets te fel terug en de 1-1 kwam er na een individuele fout van ons. In de tweede helft nam geen van beide teams de bovenhand en dus denk ik wel dat de 1-1 een terecht resultaat is.”

“Het was toch een tijd geleden dat ik nog eens gespeeld had bij de nationale ploeg en daarom ben ik wel blij dat ik mijn werk heb kunnen doen. Ik heb gewoon proberen te doen wat van mij verwacht werd.”