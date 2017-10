Mertens in vorm: "Ik voel dat ik als voetballer veranderd ben" 14u17

Bron: Belga 0 Getty Images Rode Duivels Vandaag tekenden 21 Rode Duivels present op de training van bondscoach Roberto Martínez in het Belgian Football Center in Tubeke. Naast Romelu Lukaku, Marouane Fellaini en Jan Vertonghen, die eveneens maandag niet op het veld verschenen, bleven nu ook Kevin De Bruyne en Dries Mertens binnen met een individueel programma.

Mertens leek zich echter weinig zorgen te maken. De speler van Napoli, die ook dit seizoen met negen doelpunten en vijf assists in elf wedstrijden stevig uit de startblokken geschoten is, wil vooral zijn goede vorm van in Italië meepakken naar de nationale ploeg. "Ik voel dat ik als voetballer veranderd ben", vertelde Mertens. "Ik ben sterker, en weet dat ik nog vooruitgang kan boeken. Bij Napoli ben ik een belangrijke pion geworden, en dat wil ik blijven. Ik voel me prima nu en ben klaar voor het tweeluik met België."



In Italië maakt Mertens vooral furore als diepe spits. Nu Romelu Lukaku, eerste keuze bij de Duivels, met een blessure onzeker is, kiest Martínez misschien voor de Leuvenaar in de punt van de aanval. "Ik kan daar inderdaad uit de voeten", repliceerde Mertens. "Maar er zijn nog andere spelers in de ploeg die op die plaats kunnen staan. Voor mij is het simpel. Ik speel op de positie waar de trainer me zet."

Michy Batshuayi ziet zichzelf niet als supersub

Michy Batshuayi toonde vorige week, toen hij Chelsea op bezoek bij Atletico Madrid in de Champions League met een late goal de drie punten bezorgde, dat hij niet voor niets het label supersub draagt. "Maar ik ben altijd efficiënt, ook als ik aan de wedstrijd begin", vertelde Batshuayi vandaag.



"Ik zie mezelf niet als luxejoker", verklaarde de spits van Chelsea. "Ik kan ook aan matchen beginnen en dan scoren. Altijd als de coach op me rekent, zal ik me volledig geven en efficiënt zijn. Dat geldt ook voor de twee duels die eraan komen."



Nu Romelu Lukaku, eerste keuze in de aanval, onzeker is en ook Christian Benteke met een blessure verstek moet laten gaan, denkt bondscoach Roberto Martínez misschien aan Batshuayi om de Belgische goals te scoren. "Ik ben altijd gemotiveerd en heb altijd zin om te voetballen", aldus de ex-speler van Standard. "Ik ga er altijd voor. Wat ik moet doen om meer speelminuten te krijgen? Meer scoren en harder werken. Dan is het aan de trainer om keuzes te maken."

