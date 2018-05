Mertens: "Dembele en Vertonghen samen zijn zo zot als een achterdeur" DMM

16 mei 2018

15u21

Bron: RTBF 3 Rode Duivels Het WK nadert met rasse schreden. Nog een kleine maand te gaan en dan trapt Rusland de wereldbeker op gang in een openingswedstrijd tegen Saoudi-Arabië. Intussen voelde RTBF Rode Duivel Dries Mertens aan de tand over zijn collega's. Iets wat tot enkele opvallende antwoorden zou leiden.

Eén van de vragen die Mertens voorgeschoteld kreeg peilde naar de technische vaardigheden bij de Rode Duivels. Mertens moest antwoorden wie van zijn ploegmakkers over de meeste technische bagage beschikt. In tegenstelling tot de verwachtingen koos Mertens niet voor Eden Hazard. "Iedereen denkt bij zo'n vraag aan hem, maar doe mij toch maar Jan Vertonghen. Voor zo'n grote kerel én voor een verdediger heeft hij echt veel techniek."

Bij die vraag stond Mertens ook even stil bij Romelu Lukaku. De aanvaller van Manchester United werd in het verleden vaak bekritiseerd voor zijn gebrekkige balaannames. "Hij is daarin sterk verbeterd. mensen lachen soms met zijn controles, maar hij is zo iemand die dan na de training 20 ballen neemt en daar op oefent. Ik heb veel respect voor zijn doorzettingsvermogen op dat vlak."

Wie de grappigsten zijn? "Jan Vertonghen en Mousa Dembele. Dat zijn twee gekken samen. En de speler met het meeste klasse is Timmy Simons. Hij kwam altijd in kostuum aan. We grapten soms wel eens dat hij nog een andere job had naast het voetbal."