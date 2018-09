Mertens ambitieus: "Willen de Nations League winnen" XC

06 september 2018

17u25 3 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez stuurde vandaag Dries Mertens naar de persbabbel. De Rode Duivel had het onder meer over zijn bankzittersstatuut bij Napoli. "Ik heb een goed gesprek gehad met de coach. Vanaf nu verwacht ik in Italië meer in de basis te staan."

Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste match na het WK. Tegenstander: Schotland. "Ze zullen heel gemotiveerd zijn om het tegen ons op te nemen. Zeker na onze derde plek op het WK", aldus Mertens. "Maar ook wij hebben er zin in. Die eerste partij na het WK is heel belangrijk. Het is de bedoeling dat we ons eigen spel spelen. We willen op ons elan doorgaan. Het wordt allicht een mooie match."

Mertens stond dit seizoen nog geen enkele keer in de basis bij Napoli. Hoe verklaart hij dat? "Vorig seizoen was heel zwaar. We hebben met Napoli hard gevochten voor de titel, jammer genoeg speelde Juventus kampioen. Ook het WK heeft me krachten gekost. Ik had even tijd nodig om te rusten. Vandaar dat ik ook zo vaak op de bank zat bij Napoli. De coach (Carlo Ancelotti, red.) en ik hebben een goed gesprek gehad en ik vertelde hem dat ik me nog wat moe voelde. Maar vanaf nu verwacht ik meer te spelen bij Napoli."

Dinsdag spelen de Belgen tegen IJsland hun eerste match in de Nations League. De nieuwe UEFA-competitie is niet voor leken weggelegd, en ook de Duivels wisten tot voor dinsdag niet precies waar ze aan toe waren. Gelukkig werden Lukaku en co gebrieft door bondscoach Roberto Martínez. "Maar niet iedereen was vanaf het begin mee", lachte Mertens. "Het concept is wel leuk. En de Nations League zouden we tevens heel graag winnen."

En Mertens deelde ook zijn indruk over de vier nieuwkomers: Timothy Castagne, Hans Vanaken, Birger Verstraete en Leandro Trossard. "Ze zijn heel gretig op training, ze deinzen er niet voor terug om stevig in duel te gaan. Ze kunnen hier veel leren." Op de vraag of de nieuwkomers voor jong bloed moeten zorgen met het oog op de vele dertigers in de Belgische selectie, lachte de centrumspits zijn tanden bloot. "Dat van die dertigers hoor ik niet graag", aldus de 31-jarige Mertens.