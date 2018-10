Merkte u het ook op? Derby der Lage Landen zag er anders uit op de NOS dan op VTM Redactie

16 oktober 2018

23u03 0

Opvallend beeld vanavond in de Derby der Lage landen. Daar waar VTM traditioneel de camera’s geposteerd had aan de kant van de hoofdtribune, opteerde de NOS voor de overzijde. Het gevolg: bij VTM speelden de Rode Duivels in de eerste helft van links naar rechts. Bij de NOS was dat dus omgekeerd. Iets wat de alerte tv-kijker -en Twitteraar- uiteraard niet is ontgaan.

Filmen ze België-Nederland op de NOS NL echt in de andere richting dan de VTM?😆😆😆 #BELNED #Nos #vtm #reddevils #oranje #asjemenou #crisis pic.twitter.com/7WQdFP8j9E Rb Tck(@ Robby_Tack) link