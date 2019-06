Matchwinnaar mét kusjes voor publiek VDVJ

22u51 0 Rode Duivels Opnieuw een wedstrijd die er eigenlijk geen was. Eenrichtingsverkeer. Martínez had zelfs de luxe om zijn uitblinkers van zaterdag – Mertens en Castagne – op de bank te laten. De score had makkelijk nog hoger kunnen oplopen, maar het publiek heeft zich wel vermaakt.

De Bruyne en Hazard mochten het nog eens samen op de tien proberen. Dat was in het verleden een issue omdat ze mekaar wel eens uit de wedstrijd durfden spelen. Deze keer niet. Het klikte wonderwel tussen die twee. De Bruyne was nagenoeg bij elk gevaar betrokken. Hij is tactisch zo slim dat hij in eender welke rol kan uitblinken en het kan dus toch zij aan zij met Eden. Het is een pluspunt om mee te nemen, een probleem dat opgelost lijkt.

Hazard flitste weer zoals ze dat straks in Madrid van hem verwachten. Je merkt dat hij het lekker vindt om met zijn broer op het veld te staan. Ze voelen mekaar goed aan. Komt de ene naar binnen, dan gaat de andere op de flank lopen. Thorgan was actiever dan zaterdag. Zijn transfer naar Dortmund is zonder meer een stap vooruit. In die zin heeft hij een voorsprong genomen op Carrasco die ook terug naar Europa wil. Op die linkerflank lijkt Thorgan voorlopig gebeiteld te zitten.

Lukaku was de matchwinnaar. Hij staat in de ploeg voor die goals. Je merkt wel dat hij minder aan spelen toekwam de laatste periode. Die baltoetsen zijn wel vaker onzuiver, maar de scherpte om het verschil te maken, is er wél altijd. Er zijn heel weinig perfecte voetballers, maar tegelijk zijn er ook heel weinig die zijn statistieken kunnen kloppen. Na zijn tweede goal waren er ook opvallend veel kusjes voor het publiek. Ook daar lijkt de liefde weer helemaal in ere hersteld. Zo vertrekt écht iedereen met een goed gevoel op vakantie. Sommigen hebben hun toptransfer al beet en voor anderen komt die er straks nog aan. Geen enkele valse noot te bespeuren.