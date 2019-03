Matchwinnaar Hazard: "Erg belangrijk om met zege te starten”, Alderweireld: “Wilden valse start vermijden” XC

22 maart 2019

06u30

Bron: Belga 0 Rode Duivels Eden Hazard speelde tegen Rusland andermaal een sterke partij. De dribbelkont van Chelsea loodste de Rode Duivels met twee treffers naar een 3-1-winst. "We brachten misschien niet altijd oogstrelend voetbal op de mat, maar het is heel belangrijk te starten met een zege", verklaarde Hazard na afloop.

"Het resultaat tegen de Russen stemt ons tevreden", stelde Hazard. "Winst in de opener van een kwalificatiecampagne mag niet onderschat worden en is heel belangrijk, ook met het oog op de volgende partijen. Er waren nog werkpunten, maar we hebben vertrouwen opgedaan voor de wedstrijd tegen Cyprus. Dat wordt een heel ander duel dan tegen Rusland."

Omdat meerdere certitudes out waren, verschenen youngsters als Youri Tielemans, Leander Dendoncker en Timothy Castagne aan de aftrap. Zij lieten opnieuw zien wat ze in hun mars hadden, en het was routinier Thibaut Courtois die bij het tegendoelpunt zwaar in de fout ging. "Maar iedereen weet dat Thibaut een geweldige doelman is", zette Hazard zijn oud-teammaat bij Chelsea uit de wind. "Hij was al zo vaak de redder in nood voor ons. Daarnaast hebben de vervangers getoond dat ze er stonden. We kunnen op hen rekenen."

Hazard kan zondag in Cyprus zijn honderdste cap pakken. De Henegouwer is niet te veel bezig met die mijlpaal. "Wat ik me voor die galawedstrijd toewens? Niets speciaals. Ik hoop gewoon dat we op Cyprus de volle buit veroveren."

Alderweireld en Castagne benadrukken belang eerste zege: “Wilden valse start vermijden”

Toby Alderweireld voelde na zege tegen Rusland de nodige opluchting. “We wilden een valse start absoluut vermijden”, reageerde de verdediger van Tottenham. “Er was dus wel wat druk, maar we zijn er goed mee omgegaan.”

“Het was een verdiende zege tegen een toch wel stug Rusland”, oordeelde de Antwerpenaar. “We moesten soms wat slimmer voetballen, maar speelden in de tweede periode de bal al beter rond. Dat Thibaut Courtois bij het tegendoelpunt in de fout ging? Daar moet hij zich niet druk over maken, hij pakte al zoveel punten voor ons. De jonge gasten deden het daarnaast ook prima.”

“Zondag op Cyprus willen we absoluut geen steek laten vallen”, vervolgde Alderweireld. “We willen een constant niveau bereiken en ook in Cyprus de volle buit pakken. Ons doel in deze voorronde is simpel: we willen de groep winnen.”

Timothy Castagne deed het op de rechterwingback aardig als vervanger van de geblesseerde Thomas Meunier. “Na de tegentreffer sloegen we niet in paniek”, aldus de verdediger van Atalanta. “We pakten de match in handen en tikten in de tweede helft de bal goed rond. Het was niet makkelijk, maar pakken de verdiende drie punten. Het is goed zo aan de campagne te beginnen. Of ik in het systeem van Martínez ook op de linkerflank kan spelen? Geen probleem voor mij. Ik zet me waar de coach me nodig heeft.”