Matchwinnaar Carrasco: "Moeilijk om recht te blijven op zo een veld" 20u39 0 AP Rode Duivels Yannick Carrasco stond terecht te glunderen na de overwinning tegen Bosnië. De vleugel van Atlético lag met een magistrale solo aan de basis van de gelijkmaker en tekende zelf voor de winning goal.

"Het was een zeer zware match door het slechte veld", begon Carrasco zijn verhaal. "Iedereen had het zeer lastig om overeind te blijven. Bovendien wisten we dat het hier sowieso niet makkelijk zou worden, want Bosnië wilde absoluut winnen om tweede te blijven. Daardoor hadden zij duidelijk extra energie. Maar ook wij wilden winnen."



De matchwinnaar legde op zijn flank heel wat kilometers af om ook defensief zijn steentje bij te dragen. "Maar toch vond ik het verdedigend niet echt moeilijk. Bosnië speelde vooral in de eerste helft enkel met lange ballen. De staat van het veld was een pak moeilijker. Je moest vooral zien dat je niet weggleed."



Ook Carrasco zag een beter België in de tweede helft. "In de eerste helft misten we teveel kansen, maar na rust vond ik het wel beter lopen, ook voor mij. We speelden in de tweede helft met vier achteraan, waardoor ik wat hoger mocht spelen. Dat ligt me toch net iets beter", besloot de maker van de 3-4.