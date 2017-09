Martínez ziet Nainggolan weer over het hoofd: "Men moet deze affaire, die er voor mij geen is, niet opblazen" YP

Bron: Belga 7 afp Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez selecteerde vrijdag 27 Rode Duivels voor de laatste twee WK-kwalificatieduels, tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel). In de kern is (opnieuw) geen plaats voor Radja Nainggolan. "Dat is een puur sportieve beslissing", verduidelijkte Martinez.

"Ik heb gekozen voor continuïteit", vertelde Martinez. "Onze twee vorige matchen waren goed en we zijn al geplaatst voor het WK. Ik zie geen reden om nu te gaan experimenteren, zeker niet omdat de komende wedstrijden nog van tel zijn om in Rusland reekshoofd te zijn. Het is belangrijk om nu met dezelfde kern voort te gaan."



Martinez passeerde Nainggolan ook vorige maand voor het tweeluik tegen Gibraltar en Griekenland. Is de sterkhouder van AS Roma voorgoed zijn plaats kwijt in de selectie van de bondscoach? "Nee, Radja is niet definitief afgeschreven", repliceerde de Spanjaard. "Hij maakt deel uit van een vijftigtal spelers die we opvolgen. Maar ik heb vastgesteld dat Radja op tactisch gebied enkele moeilijke partijen bij ons gespeeld heeft. Ik moet keuzes maken in het belang van de ploeg en vind dat er andere spelers zijn die op die positie beter presteren. Men moet deze affaire, die er voor mij geen is, niet opblazen. We zijn het eerste Europese land dat zich kon plaatsen voor het WK. Onze aanpak loont dus."



"We willen in Rusland reekshoofd zijn"

Op twee matchen voor het einde van de kwalificaties hebben de Duivels hun ticket voor Rusland al op zak. Toch wil Martinez de voet niet van het gaspedaal halen. "We spelen onze twee laatste partijen om te winnen, omdat we in Rusland reekshoofd willen zijn. Ik ga dus niet te veel wissels doorvoeren. Onze WK-voorbereiding begint nadien, met in november twee oefeninterlands tegen Mexico en Japan."



Sinds de 1-2 overwinning in Griekenland zijn de Rode Duivels al zeker van de groepswinst en de rechtstreekse kwalificatie voor de WK-eindronde van komend jaar in Rusland. Toch staat er op sportief vlak nog heel wat op het spel. Bij de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou wordt immers gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen. De landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd.