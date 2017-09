Martínez ziet Nainggolan weer over het hoofd, Fellaini en Kompany wel van de partij YP

Bron: Belga 6 afp Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez heeft in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor het tweeluik tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), op de laatste twee speeldagen in WK-kwalificatiegroep H. Radja Nainggolan ontbreekt opnieuw, Marouane Fellaini, Vincent Kompany en Dedryck Boyata zijn er wel bij.

Natuurlijk werd er meteen doorgegaan over Radja Nainggolan, die er net als tegen Gibraltar en Griekenland dus niet bij is. "De reden is simpel", stak Martínez van wal. "We hebben nog twee matchen voor de boeg en we moeten toezien op de continuïteit. We hebben nu een systeem gevonden waarin we tactisch goed staan en op de positie van Radja zijn er spelers die in deze veldbezetting beter tot hun recht komen. Het is een puur voetbaltechnische keuze. We zijn inderdaad al gekwalificieerd, maar continuïteit is belangrijk. Experimenteren is niet voor nu, want we moeten blijven winnen om reekshoofd te zijn op het WK. Of dit het einde is van Radja bij de Rode Duivels? Nee, zeker niet. Mijn job is iedereen te volgen en ik zal ook hem blijven in het oog houden."



De zes geselecteerde middenvelders zijn Chadli, De Bruyne, Defour, Fellaini, Tielemans en Witsel. Die laatste is mogelijk wel geschorst tegen Bosnië na zijn uitsluiting tegen Gibraltar.



Martinez maakte in zijn 27-koppige selectie ook plaats voor Vincent Kompany, hoewel die door een kuitblessure al weken niet speelt bij Manchester City.



Sinds de 1-2 overwinning in Griekenland zijn de Rode Duivels al zeker van de groepswinst en de rechtstreekse kwalificatie voor de WK-eindronde van komend jaar in Rusland. Toch staat er op sportief vlak nog heel wat op het spel. Bij de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou wordt immers gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen. De landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd.