Martínez zet Courtois uit de wind: "Thibaut toonde na foutje zijn klasse"

22 maart 2019

06u21

Bondscoach Roberto Martínez houdt een positief gevoel over aan de 3-1-zege tegen Rusland. Vooral de prestatie van Eden Hazard, die twee treffers scoorde, en de youngsters, viel bij de Spanjaard in de smaak. "Als Eden zo voetbalt, moet je gewoon genieten", vertelde Martínez. "Leander Dendoncker en Youri Tielemans tonen dan weer tot wat spelers die in eigen land doorbreken in staat zijn."

"De prestaties van Tielemans en Dendoncker vormen een duidelijke boodschap voor het Belgische voetbal", verkondigde de Spanjaard. "Het zijn twee spelers die in België hun strepen verdienden en pas nadien naar het buitenland trokken. Dat loont. We zien te veel talenten te vroeg België verlaten."

Martínez toonde zich tevreden over het verdedigende spel van zijn team, dat Rusland weinig kansen gunde. De tegentreffer kwam er na onbegrijpelijk slecht uitverdedigen van Thibaut Courtois. "We stonden er defensief, dat was duidelijk. Thibaut liet het hoofd niet hangen na zijn foutje. Hij keepte voort alsof er niets gebeurd was en toonde zo zijn klasse."

Zondag wacht voor de Duivels de tweede EK-kwalificatiewedstrijd, met de verplaatsing naar Cyprus. De Cyprioten haalden het eerder met 5-0 van voetbaldwerg San Marino.

Russische bondscoach Cherchesov zag zijn team na degelijk begin wegzakken

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov zag dat zijn team niet echt een vuist kon maken tegen België, en logisch met 3-1 ten onder ging. “Ik had mijn spelers vooraf gewaarschuwd voor de snelle Belgische counters”, vertelde de T1. “We begonnen goed, maar konden het tempo niet aanhouden.”

“Ik vond het een interessante partij, en ik denk dat de fans zich niet verveeld hebben”, verklaarde Cherchesov. “De beste ploeg won de match. Zeker met zo’n korte voorbereiding was het niet eenvoudig om de Belgen weerwerk te bieden. Op een WK, waar je langer samen bent, lukt dat beter. Maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

Rusland maakt zondag op de tweede speeldag de verplaatsing naar Kazachstan, dat eerder Schotland met 3-0 huiswaarts stuurde.