Martínez wil Nainggolan een kans geven: "Nu komt het erop aan hem in een wedstrijd aan het werk te zien"

26 maart 2018

Na het 3-3 gelijkspel tegen Mexico en de nipte 1-0 zege tegen Japan eind vorig jaar klonk hier en daar wat gemor omtrent het geleverde spel van de Rode Duivels, ook vanuit de spelersgroep. Morgen staat de volgende oefenpot alweer op het programma.

Kevin De Bruyne ventileerde openlijk dat het allemaal wel wat beter mocht en stelde ook het tactische systeem in vraag. Thibaut Courtois wil dan weer winnaars op het veld zien en plaatste op zijn beurt vraagtekens bij de tactiek. Wie dacht dat Roberto Martínez veel zou veranderen, komt mogelijk bedrogen uit. Een dag voor de wedstrijd lijkt de bondscoach niet geneigd zwaar in te grijpen. "Ik beschouw het treffen tegen Saoedi-Arabië niet als een gelegenheid om tactisch veel uit te proberen", bekende Martínez in Tubeke. "We hebben een systeem neergezet en gaan daarop verder. Wel ben ik van plan om al mijn wissels te gebruiken."

Radja Nainggolan en Anthony Limbombe mogen zich opmaken voor speelminuten, waarschijnlijk als invallers. Jan Vertonghen krijgt dan weer zijn vaste plaats in de verdediging en zal tegen Saoedi-Arabië dus niet als linkerwingback gebruikt worden. "Vertonghen kan op de linkerflank uit de voeten, dat heeft hij al getoond bij de Spurs. Morgen zal hij daar echter niet spelen, die positie is dan voor Yannick Carraso of Limbombe. Anthony is een debutant, heeft zich deze week getoond en verdient een kans."

Martínez ziet Nainggolan eerder als een aanvallende middenvelder en niet als een zes. Op de positie van de tien zal hij dus de concurrentie moeten aangaan met Kevin De Bruyne en Mousa Dembélé. "Radja is een speler die de vrijheid moet hebben om in de box te komen. Je kan hem niet limiteren. Van hem verwacht ik hetzelfde als van de andere spelers. Hij heeft hard gewerkt deze week en nu komt het erop aan hem in een wedstrijd aan het werk te zien."

Nainggolan is een van de spelers die nog zal moeten knokken voor een plaats in de definitieve selectie van 23. "Elke wedstrijd brengt meer info om een uiteindelijke selectie te maken. De wedstrijd van morgen is dus belangrijk, maar niet doorslaggevend. We mogen ook Christian Benteke en Nacer Chadli niet vergeten. Ook uit de wedstrijden tegen Japan en Mexico hebben we veel informatie kunnen halen. Ik wil morgen vooral attitude en focus zien: het gaat om de 'basics' van het spel. Daarbij mogen we de tegenstander niet onderschatten: ze hebben met Pizzi een nieuwe coach, zullen hoge pressing zetten en zijn technisch onderlegd."

Na Saoedi-Arabië zijn er voor de Belgen nog slechts drie oefenwedstrijden. Het WK nadert met rasse schreden en dan is het 'money time' voor deze gouden generatie. "Het WK respecteert geen generaties of talent, maar enkel winnende teams. Het komt er dus op aan iedereen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Tegen dan moet er een team winnaars staan."