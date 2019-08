Martínez wil blessure van Eden Hazard zelf kunnen evolueren: "We kunnen alleen afwachten" Redactie

30 augustus 2019

13u40

Bron: Belga 0 Rode Duivels Roberto Martínez had in zijn 28-koppige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden in San Marino (6 september) en Schotland (9 september) ook plaats voor zijn kapitein Eden Hazard. Die blesseerde zich twee weken geleden op training bij Real Madrid aan de dij en kwam in La Liga nog niet in actie voor de Madrilenen. "Eden is erbij. We zullen volgende week samen bekijken of hij speelklaar kan geraken voor Schotland", liet de bondscoach noteren.

"We zullen onze kapitein dinsdag zien", legde Martinez uit. "In zijn geval is elke dag belangrijk voor het herstel. We werken nauw samen met de medische staf van Real Madrid. Zij willen Hazard natuurlijk ook zo snel mogelijk zien spelen. Dit weekend wordt al belangrijk. Misschien kan hij al minuten maken tegen Villarreal. Het is afwachten. De wedstrijd tegen Schotland is pas op 9 september. We zullen zien of hij het haalt. Voor zijn broer Thorgan geldt hetzelfde. Hij heeft een ribprobleem en traint bij Dortmund individueel. We zullen dinsdag zien hoe hij het stelt."

De bondscoach moet met Axel Witsel, Vincent Kompany en Timothy Castagne enkele belangrijke spelers missen wegens blessures. Ook Dedryck Boyata is nog steeds out, net als Bjorn Engels. Die laatste maakte in het tussenseizoen de overstap naar de Premier League bij Aston Villa en had zonder zijn kleine blessure bij de selectie gezeten, bevestigde Martinez. "Bjorn is niet honderd procent. Daarom is hij er niet bij. Jammer, want ik had hem er graag bij gehad. Als je een gevestigde waarde bent en je hebt een kleine blessure, dan is dat geen probleem. Maar voor een debutant ligt dat moeilijker. Hij zou zich niet hebben kunnen manifesteren zoals hij wou. Ik ben heel tevreden over zijn vooruitgang. Hij maakte een prachtig debuut in de Premier League en is heel goed bezig."

Centraal achterin zag de bondscoach ook Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen evoluties doormaken. Vermaelen ruilde zijn bankzittersstatuut bij Barcelona in voor een vaste stek in de basis bij het Japanse Vissel Kobe. Vertonghen verdween bij Tottenham uit de ploeg en maakte nog geen speelminuten dit seizoen in de Premier League. "Jan blijft enorm belangrijk voor mij", was Martinez duidelijk. "Hij is onze recordinternational. We zijn natuurlijk bezorgd als we zien dat iemand die altijd speelde nu opeens niet meer speelt. Zijn rol is in twee maanden erg snel veranderd. Maar anderzijds zal hij ook fris zijn en klaar om zich te tonen bij de nationale ploeg. Wat Thomas betreft, zijn we heel tevreden met zijn nieuwe rol. Het heeft voor mij nooit uitgemaakt in welke competitie je speelt. Thomas wilde een nieuwe competitie leren kennen en hij geniet daar duidelijk van. Daar zijn we blij mee.”