Martínez: "We moeten ons individueel talent omzetten tot een team" Soetkin Desloovere

16 mei 2018

21u24

Bron: VTM Nieuws 6

De Rode Duivels moeten eindelijk hun individueel talent omzetten tot een team. Dat zegt Roberto Martinez, de bondscoach van de Duivels, een maand en twee dagen voor de eerste wedstrijd op het WK, tegen Panama. Martinez rekent ook op de lessen van z'n spelers uit het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk. En hij wil ook dat z'n elftal nog groeit in het komende toernooi.