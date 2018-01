Martínez: “We moeten deze groep winnen”, Van Puyvelde: “Geen glamour & glitter” Niels Poissonnier

24 januari 2018

14u57 2 Rode Duivels Enthousiast word je er niet van, als je de poule van de Rode Duivels bekijkt. Geen Frankrijk of Nederland, evenmin Italië of Engeland. België moet het doen met godbetert Zwitserland en IJsland - zowat de minst aantrekkelijke ploegen in League A. “De fans hadden misschien op een glamoureuze tegenstander gehoopt”, glimlachte bondscoach Roberto Martínez.

“Maar Zwitserland blijft wel ongelooflijk veel individueel talent creëren. Jongens zoals Xhaka en Shaqiri. Kijk maar bij de U21 en U19, daar is Zwitserland altijd heel sterk. Geloof me, het wordt een moeilijke match.” Ook voor IJsland heeft Martínez veel respect. “IJsland is het team van de voetballiefhebber, hé. Wat zij op het EK in Frankrijk gepresteerd hebben, dat is iets wat gevierd mag worden. Hoe dan ook, wij moeten deze groep winnen. Die mentaliteit moet er bij ons in, gezien het talent dat we hebben. En dan kunnen we in de Finals strijden om de trofee.”

Martínez is alvast fan van de Nations League, het nieuwste competitieformat van de UEFA. “Dit is een zeer belangrijke stap voor het internationale voetbal. Ik vond het vroeger moeilijk om vriendschappelijke wedstrijden uit te kiezen, want je wil je spelers eigenlijk beschermen in een periode waar al veel van hen gevraagd wordt bij hun club. Net daarom is dit een mooi format, om alle internationals aan dezelfde intensiteit te laten spelen als bij hun club. Met het ultieme doel een trofee te winnen. Ik geloof in de Nations League - het zal een succes zijn.”

De vraag is evenwel: zal Martínez na het WK, als de nieuwe competitie van start gaat, nog bondscoach van België zijn? “Mijn situatie is heel duidelijk. Alles staat nu in het teken van de voorbereiding op het WK. Nadien zullen de federatie en ik samenzitten en beslissen wat het beste is voor het Belgische voetbal. Ik geniet in elk geval van mijn werk hier. Al weet je natuurlijk nooit wat er zal gebeuren.” Martínez zou eind vorig jaar al een aanbod van Swansea naast zich hebben neergelegd. “No, no”, glimlachte de Spanjaard. “Mijn focus ligt nu op de Belgische nationale ploeg - de rest telt niet. Het draait niet om mij, hé, wel om het Belgische voetbal.”

Technisch directeur Van Puyvelde : “Geen glamour & glitter”

De eerlijkheid sierde hem. “Dit is geen glamour & glitter, hé”, grijnsde technisch directeur Van Puyvelde. “Qua visibiliteit is dit een moeilijke groep, maar ook qua ploegen. Het zijn twee lastig te manoeuvreren landen, waartegen we het spel zullen moeten maken. Zeker tegen IJsland - een stugge tegenstander. Hadden we in de groep met Frankrijk en Nederland gezeten, dan was er ook naar ons gekeken, maar het zou toch totaal anders zijn geweest.”

De echte kleppers zal België dus pas in de halve finales tegenkomen, áls het doet wat het moet doen: zijn groep winnen. “Als je puur op de namen afgaat, heb je gelijk, maar niet als je je op de inhoud baseert. Je moet het voetbal van nabij volgen om te weten dat IJsland en Zwitserland twee goede tegenstanders zijn. Niet zo sexy, inderdaad, maar wel sterk.”