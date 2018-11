Martínez: “We konden hun momentum niet stoppen” YP

18 november 2018

23u19

Bron: VTM Nieuws 1

Ook bondscoach Roberto Martínez was natuurlijk ontgoocheld na het 5-2-oplawaai van onze Rode Duivels in Zwitserland. “We begonnen nochtans heel goed aan de wedstrijd. We scoorden twee goals en hadden de controle. Maar het is de aard van het spel. Het was bijna een finale en de Zwitsers wisten dat ze goals moesten maken om nog kans te maken op de volgende ronde. Ze trokken massaal naar voor en die penalty was het keerpunt. We gaven teveel weg, verdedigden niet goed, pakten een goal op de counter... Ons matchmanagement was niet goed. We konden hun momentum niet stoppen. Iedereen wilde heel graag naar de Final Four, maar dat is niet gelukt.”

“Je wil natuurlijk geen zes ervaren spelers missen. Bij die 2-1 heb je zo spelers nodig, zij hebben die knowhow. We gaan niet door naar de volgende ronde, op basis van het doelpuntensaldo. We moeten leren uit onze fouten. Te beginnen in maart, wanneer de EK-kwalificatiecampagne van start gaat.”