Martinez verwelkomt 25 Duivels op eerste training, fanclub zet Eden Hazard in de bloemen YP

04 juni 2019

18u45

Bron: Belga 0 Rode Duivels Een groep van 25 Rode Duivels verscheen vandaag op het veld in het Belgian Football Center in Tubeke voor de eerste training in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag 8 juni) en Schotland (dinsdag 11 juni) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. De oefensessie was open voor het publiek.

Bondscoach Roberto Martinez selecteerde 28 spelers voor het komende tweeluik. Daarvan pasten Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Divock Origi voor de training. Zij streden afgelopen zaterdag om de eindzege in de Champions League. Liverpool klopte, dankzij een goal van Origi, Tottenham-Belgen Vertonghen en Alderweireld met 2-0.

Simon Mignolet, die bij Liverpool op de bank bleef, trainde wel mee. Hij kreeg, zoals gebruikelijk, gezelschap van Thibaut Courtois en Matz Sels. Hendrik Van Crombrugge is er als vierde doelman voor het eerst bij. Het sluitstuk van Eupen krijgt zijn kans omdat vaste derde keeper Koen Casteels (dij) out is.

Eden Hazard, die in maart zijn honderdste cap met de nationale ploeg vierde, kreeg voor aanvang van de training een cadeau. Leden van fanclub 1895 overhandigden de captain een handgemaakte sculptuur.

Na zeges in maart thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2) staan de Duivels met het maximum van de punten aan de leiding in groep I. Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland hebben allemaal drie punten, dwergstaat San Marino is puntenloos laatste.