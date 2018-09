Martínez verwacht "reactie van IJsland" na zware nederlaag in Zwitserland: "Het wordt belangrijk om match goed te beginnen" TLB

10 september 2018

22u34

Bron: Belga 0 Rode Duivels "IJsland kwam snel op achterstand en had heel wat tegenslag bij de eerste drie doelpunten. Voor hun eigen supporters zullen ze zeker willen reageren", verklaarde bondscoach Roberto Martínez in IJsland, daags voor de Nations League-opener van de Rode Duivels in en tegen IJsland.

"Op defensief vlak is het een van de beste Europese teams en op de tegenaanval kunnen ze erg gevaarlijk zijn. We moeten dus opletten, het is zeker een competitieve tegenstander. Het wordt dus belangrijk om goed aan de wedstrijd te beginnen en een hoog tempo op te leggen, zoals we in de tweede helft in Schotland hebben gedaan. Want het doel is duidelijk: de Nations League is een mooie competitie en we willen onze groep winnen."

De bondscoach kwam nog even terug op de prestaties van de broers Eden en Thorgan Hazard in Glasgow. "Thorgan heeft getoond dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Wat Eden betreft: het is fantastisch om hem aan het werk te zien. Hij haalt zijn WK-niveau nog steeds."

Alle 25 Rode Duivels op training in IJsland

Een volledige groep van 25 Rode Duivels is op het veld van Laugardalsvöllur in de hoofdstad Reykjavik verschenen voor de laatste training voor de Nations League-opener van dinsdagavond in IJsland.

"Alle spelers zijn klaar", verklaarde bondscoach Roberto Martinez. Ook Nacer Chadli is dus speelklaar. "Hij heeft de laatste training goed verteerd."

In hun eerste wedstrijd met inzet na het succesvolle WK in Rusland moeten de Rode Duivels dinsdagavond aan de bak tegen het stugge IJsland, dat weliswaar afgelopen weekend met 6-0 de boot in ging in Zwitserland. De Rode Duivels deden dan weer nog wat extra vertrouwen op door met 0-4 te gaan winnen in Schotland.