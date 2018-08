Martínez verrast: Henry blijft aan boord als T2, Trossard, Castagne, Vanaken en Verstraete zijn Rode Duivel SK

31 augustus 2018

12u20 2 Rode Duivels Om 12u heeft bondscoach Roberto Martínez zijn eerste selectie bekendgemaakt na het WK in Rusland voor het oefenduel tegen Schotland en de eerste wedstrijd in de Nations League tegen IJsland. Voorts is er nieuws uit de technische staf: zo blijft Thierry Henry aan boord als T2.

Henry, de voorbije periode gelinkt aan onder meer Bordeaux, blijft dus normaal gezien gewoon op post en volgens onze informatie haalt Martínez ook Shaun Maloney aan boord. Martínez kent Maloney, een 35-jarige Schot, van zijn periode bij Wigan Athletic. Er wordt ook nog uitgekeken naar een vierde assistent. Dat moet normaal gezien een Belg worden, maar wie dat wordt is nog niet bekend.

"Thierry heeft ervaring, kent onze manier van werken en kan de spelers iets bijbrengen. Er wacht hem een mooie toekomst als trainer", zegt Martinez. "Henry wil zich concentreren op zijn carrière als coach. We zijn dan ook blij dat hij wil blijven en onze opdracht voortzetten die we zijn gestart in Rusland. Er komen nieuwe spelers bij en we willen even goed zijn in de Nations League. Voor de groep is het belangrijk dat hij erbij is. Hij heeft op het WK een sterke indruk op de spelers nagelaten. Of hij twee jaar zal blijven? Dat weet je nooit in het voetbal. Maar dat is wel de ambitie."

Ook over kersvers T3 Shaun Maloney had de bondscoach een woordje. "Hij is enorm gepassioneerd in zijn vak en er ligt hem een mooie trainerscarrière in het verschit. Het is met de toestemming van en dank aann Celtic (zijn clubteam, red.) dat hij hier kan beginnen meedraaien. Hij besteedt veel aandacht aan de details en kent onze manier van werken. Een Belgische T3 kon ook, want ik voel dat er nood aan is in onze staf. Die keuze gaan we niet overhaasten en rustig bekijken. In de toekomst kan er dus nog zeker iemand bij."

Rest nog de selectie voor de interlandbreak. Kevin De Bruyne ontbreekt zoals gezegd met een knieblessure, ook Adnan Januzaj (ook geblesseerd) is er in vergelijking met het WK niet bij. Opvallend zijn de selecties voor Timothy Castagne (Atalanta), Hans Vanaken (Club Brugge), Leandro Trossard (Racing Genk) en Birger Verstraete (AA Gent). Vier nieuwelingen dus, de bondscoach wil het team graag stappen vooruit zien zetten.

"Het is belangrijk voor de nieuwe jongens om eens ritme op te doen bij de Rode Duivels. De anderen kunnen hen vooruithelpen met hun ervaringen van op het WK. Birger is iemand die heel veel concurrentie heeft gekend bij zijn club en zich toch heeft weten te manifesteren. Daarom is hij erbij. Timothy Castagne heeft het voordeel van zijn polyvalentie. Dennis Praet houden we ook in het oog, helaas sukkelde hij de laatste weken met een blessure. Anders was hij er altijd bijgeweest."

Dit zijn de namen:

Keepers: Courtois (Real Madrid), Mignolet (Liverpool), Casteels (Wolfsburg), Sels (Straatsburg)

Verdediging: Kompany (Man City), Vertonghen (Tottenham), Alderweireld (Tottenham), Vermaelen (Barcelona), Meunier (PSG), Boyata (Celtic), Dendoncker (Watford)

Middenveld: Witsel (Dortmund), Fellaini (Manchester United), Dembele (Tottenham), Tielemans (Monaco), Carrasco (Dalian Yifang), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Chadli (Monaco), Castagne (Atalanta), Vanaken (Club Brugge), Verstraete (Gent)

Aanval: Eden Hazard (Chelsea), Mertens (Napoli), Lukaku (Manchester United), Benteke (Crystal Palace), Batshuayi (Valencia), Trossard (Racing Genk)

Nations Cup

De oefenpartij in Schotland is de eerste en meteen ook laatste test voor de krachtmeting in Reykjavik met IJsland, vier dagen later in het kader van de UEFA Nations League. In het nieuwe toernooi met alle Europese landen bevindt België zich in divisie A in een poule met naast de revelatie van het EK 2016 ook Zwitserland. In elk van de vier divisies van de Nations League is een EK-ticket te verdienen.

De bondscoach onthaalde het toernooi eerder al met het nodige positivisme, want bij kwalificatie voor de halve finales (juni 2019) zullen er tegenstanders van een ander kaliber wachten. Daarin nemen de vier groepswinnaars uit divisie A het tegen mekaar op. Op 9 juni wordt vervolgens de finale gespeeld, de winnaar daarvan is zeker van een stek op EURO 2020 en dat kan dan weer zijn invloed hebben op de traditionele EK-kwalificatiecampagne, die in maart 2019 van start gaat.