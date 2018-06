Martínez: "Vermaelen en Kompany spelen niet tegen Tunesië, al zijn ze op medisch vlak wel al klaar" YP

22 juni 2018

15u02

Bron: Belga 2 Rode Duivels Roberto Martinez kan morgen op de tweede speeldag in groep G tegen Tunesië nog niet rekenen op Thomas Vermaelen en Vincent Kompany. "Voor het overige is iedereen in de selectie speelklaar", vertelde bondscoach Roberto Martinez vandaag in het Spartakstadion in Moskou.

"Medisch gezien zijn er geen problemen meer met Vermaelen en Kompany", vertelde de bondscoach. "Zij kunnen dan ook meetrainen, maar zijn nog niet speelklaar. De andere spelers zijn allemaal goed hersteld en gerecupereerd van die eerste wedstrijd tegen Panama." Even later verscheen Kompany echter niet op het trainingsveld. Net als Vermaelen wordt hij nu klaargestoomd voor de clash met Engeland op de slotspeeldag - en dan vooral de start van de tweede ronde.

De Rode Duivels kunnen mits een zege tegen Tunesië een belangrijke stap richting de tweede ronde zetten. Martinez is echter - zoals altijd - op zijn hoede voor de tegenstander. "Tunesië is een team dat geëvolueerd is sinds de kwalificatiecampagne. In de voorbereiding en hun eerste wedstrijd tegen Engeland waren ze sterk. Ze spelen met vijf achterin en tactisch zit het goed in mekaar. Ze kunnen aan een hoog tempo spelen, we zullen dus elke seconde van de wedstrijd geconcentreerd moeten zijn. Ze zullen van achteruit proberen te voetballen en hoog druk zetten, want ze moeten winnen."

Stilstaande fases lijkt een van de zwakke punten in de Tunesische selectie te zijn. Tegen Engeland pakten ze zo twee tegendoelpunten. "Engeland bracht ook telkens veel volk in de zestien. Tunesië liet zich daarbij wat vangen, maar ik zie dat niet echt als een zwakte. Dat was eerder wedstrijdgerelateerd, denk ik."

In vergelijking met het EK van twee jaar geleden is er nu veel meer rust in het Belgische kamp. Ook wat randverhalen in de voorbereiding konden die sereniteit niet verstoren. "Wij willen saai zijn", legde Martinez uit. "Wij zijn op de eerste plaats een voetbalteam en in deze groep dragen we zorg voor mekaar. We zijn allemaal hier om hard te werken. Dit is een WK, het is een speciaal moment en iedereen moet daaraan bijdragen. De media zullen dit misschien saai vinden, maar ik ben op de eerste plaats blij met de vooruitgang die we al geboekt hebben."

De toplanden hebben het lastig in de groepsfase en laten punten liggen. De marges op dit WK zijn klein. "Dat zullen we meer en meer zien op toernooien. Vroeger maakte talent meer het verschil, nu hebben alle landen de middelen en de technologie om zich tot in de details voor te bereiden. Daardoor groeit ook hun geloof in een goede prestatie. We zien hier elk team met een duidelijk doel op het veld staan."