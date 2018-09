Martínez verklaart waarom hij geen Belgische landstaal machtig is: "Mijn grootste kracht sinds ik bondscoach werd" MDB

03 september 2018

17u44

Bron: RTL 0 Rode Duivels Sinds zijn aanstelling begin augustus 2016 heeft Roberto Martínez al wat verwezenlijkt met de Rode Duivels. De bondscoach loodste onze nationale ploeg in Rusland naar een derde stek op het WK in Rusland. Toch is de 45-jarige Catalaan het Nederlands, Frans of Duits niet machtig en daar heeft Martínez een geldige reden voor.

Martínez was gisterenavond te gast in de studio van het Franstalige RTL. Daar werd hem gevraagd waarom hij geen Belgische landstaal machtig is. "Dat ik neutraal ben is denk ik mijn grootste kracht sinds ik bondscoach werd", verklaarde de trainer. "Ik begrijp de diversiteit en de moeilijkheid die we kunnen ervaren omdat er drie officiële talen zijn in België. De communicatie is essentieel in een kleedkamer en dan moet je neutraal blijven. Ik neem mijn beslissingen puur op voetbalgebied."

Geen kliekjesvorming dus in de kleedkamer van de Rode Duivels. Zoals geweten hangt er een goede sfeer bij de nationale ploeg. "Net omdat ik geen officiële landstaal spreek, beïnvloedt dat mijn beslissingen niet", gaat Martínez verder. "Ik kies altijd voor het welzijn van het voetbal. Ik spreek Spaans en ik spreek Catalaans. Ik probeer om Nederlands te leren omdat het uitermate belangrijk is voor mij om de origine van mijn spelers te begrijpen. Ik moet neutraal blijven voor het welzijn van de ploeg, maar natuurlijk heb ik ambities om dit België een beetje beter te begrijpen."