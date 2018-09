Martínez tevreden over match tegen IJsland, maar bondscoach baalt ook over weinige speeltijd voor 'back-up' die "voorbije dagen ongelooflijk was" TLB

11 september 2018

23u33

Twee klinkende zeges, dan kan Roberto Martínez niet anders dan een tevreden bondscoach zijn. De 45-jarige Spanjaard had voor de microfoon van VTM Nieuws weinig aan te merken op de prestaties van de Rode Duivels.

"Een zege is nooit makkelijk. Je moet er altijd voor werken", stak Martínez van wal voor de microfoon van VTM NIEUWS. "Ik ben wel heel tevreden met de nieuwe clean sheet, tegen een ploeg als IJsland is het niet simpel om geen goals te slikken. Met elke stilstaande fase of zelfs elke inworp kunnen ze voor gevaar zorgen, maar we zijn geconcentreerd gebleven en dat stemt me tevreden."

"Ons openingskwartier was niet super. We voetbalden wat te traag, ook omdat we naar mogelijkheden zochten om IJsland uit verband te kunnen spelen. Maar daarna hebben we het goed gedaan. De focus was top, ook weg van de bal, en het is altijd leuk om drie keer te scoren op verplaatsing. Het hadden er zelfs vijf of zes kunnen zijn, da's heel positief."

Martínez zag zijn spits twee keer scoren, ook zijn aanvoerder deed het net trillen en Youri Tielemans greep opnieuw zijn kans. Er zat de bondscoach echter ook iets dwars. "Ik had Michy Batshuayi graag wat meer speeltijd gegeven. Dat verdient hij, omdat hij de voorbije dagen een ongelooflijk niveau heeft gehaald. Maar dat hoort er nu eenmaal bij als je een sterke kern hebt."

"Het was belangrijk om met een zege aan deze Nations League te beginnen. We hebben enkele goede dagen achter de rug, de nieuwkomers hebben zich ook goed ingewerkt binnen de groep, en we hebben goed voetbal gebracht. Nu verplaatsen we onze focus naar de volgende matchen. Vooral de partij tegen Zwitserland belooft interessant te worden."