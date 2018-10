Martinez positief, maar: “Tegendoelpunt is ontgoocheling omdat we bal onnodig weggeven” MH

16 oktober 2018

23u26

Bron: VTM 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez bleef in zijn gekende stijl positief na het gelijkspel tegen Nederland (1-1). “Het was leuk om andere spelers aan het werk te zien.”

“Het tegendoelpunt was een keymoment”, vertelde Martinez voor de microfoon van VTM. “We startten heel goed – veel beweging met en zonder bal. Het doelpunt dat we scoorden was buitengewoon. Het tegendoelpunt vervolgens is een ontgoocheling omdat we de bal weggeven op een onnodige manier. Daarna sloop er wat meer twijfel in onze acties. Het was leuk om Simon Mignolet en nog andere spelers, die normaal minder minuten maken, aan het werk te zien. We vergaren zo weer nieuwe informatie na een match tegen een sterk team.”

De vervangers van de vaste waarden konden vandaag niet overtuigen. “Maar ik denk dat we positief moeten blijven. We zijn al een tijdje ongeslagen en eindigden derde op het WK . We geloven dat we nog goede spelers in België zullen produceren. We moeten hen het aantal wedstrijden gunnen in deze ontwikkeling.”