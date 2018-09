Martínez: "Perfecte voorbereiding op IJsland, al wordt dat een heel andere match" MH

07 september 2018

23u19

Bondscoach Roberto Martínez gaf vooraf aan niet veel te experimenten, al voegde de bondscoach de daad toch niet helemaal bij het woord. Met onder meer debutant Castagne, Dembélé en Thorgan Hazard verschenen er enkele verrassende namen aan de aftrap. Ook Vanaken en Verstraete werden na rust speeltijd gegund. Of Martínez tevreden is over zijn debutanten? “Absoluut. Het was interessant om te zien wat zij deze groep kunnen bijbrengen."

Zondag wacht IJsland in het eerste Nations League-duel van de Duivels. "IJsland zal natuurlijk een hele andere match worden. Schotland is een heel jonge groep, terwijl IJsland juist een heel ervaren selectie heeft. Ze hebben uitstekende resultaten behaald op het EK en kwalificeerde zich nadien voor het WK. Vandaag was in elk geval de perfecte voorbereiding."

