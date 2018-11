Martínez: “Paspoortprobleem niet de fout van Carrasco” NIELS POISSONNIER IN ZWITSERLAND

17 november 2018

18u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Meer dan over Zwitserland moest Roberto Martínez uitleg geven over drie Rode Duivels: Lukaku, Carrasco en Origi. Eén bleef geblesseerd achter in België, de ander zit nog altijd vast in China en die laatste is verrassend genoeg weer international. “We zijn er in goeie en slechte tijden voor onze spelers.”

Op de officiële communicatie was het tot laat in de namiddag wachten, maar het nieuws dat Romelu Lukaku niet mee zou afreizen naar Zwitserland was ’s ochtends al gelekt. Nog te veel last van de hamstring. Martínez knikte, in de knusse perszaal van Luzern. “Romelu was twijfelachtig toen hij zich bij ons aanmeldde. Hij had de Champions Leaguematch tegen Juventus gemist en in de derby kon hij pas laat invallen. Nadat Romelu een eerste keer meetrainde (afgelopen woensdag, red.) gaf hij aan dat hij niet honderd procent fit was. Kijk, we hebben hem zoveel mogelijk tijd gegeven en hard gewerkt met hem. Woensdagavond waren we nog ‘open minded’ – onze medische staf is sterk, dat is op het WK gebleken. Maar omdat dit zo’n belangrijke match is, hebben we spelers nodig die volledig fit zijn. Vandaar dat Romelu niet op het vliegtuig is gestapt. Hij is in België gebleven om individueel verder te werken. Zoals hij al sinds donderdag doet.” Lukaku verliet woensdag de selectie om individueel te herstellen bij Lieven Maesschalck. Vanochtend viel dan de beslissing dat ‘Big Rom’ niet mee zou afreizen naar Zwitserland.

Lukaku is niet enige die in Luzern ontbreekt. Ook Yannick Carrasco is er – zoals aangekondigd – niet bij wegens een paspoortprobleem. De flankaanvaller vertoeft nog altijd in China. “Het is niet zijn fout”, verduidelijkte Martínez. “Yannick kan hier niets aan doen – it’s out of his hands. We hebben nog geprobeerd om hem te helpen, maar vrijdagavond beseften we dat het niet zou lukken. Vandaar dat we Divock Origi opgeroepen hebben. Hij kan ons helpen.”

Terug van weggeweest is hij, de spits van Liverpool. Origi zijn laatste speelminuten in het shirt van België dateren van meer dan een jaar geleden – thuis tegen Japan (1-0). Bij Liverpool is het nog een stuk zorgwekkender. Twaalf luttele minuten in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado (2-0 verlies). En voorts wat wedstrijden bij de U23. “Divock had een moeilijk seizoensbegin, maar de laatste weken hebben we goeie signalen gekregen. Kijk, een voetballer gaat tijdens zijn carrière door goede en slechte momenten. De nationale ploeg moet er evenwel zijn voor zijn spelers. (overtuigd) Dit is een interessante opportuniteit voor Divock. Het kan voor een boost zorgen.”

Zijn ploegmaat bij Liverpool, Xherdan Shaqiri – de ster van Zwitserland – , viel een halfuurtje later uit de lucht. “Is Divock hier? Oooooh. Ik ben blij voor hem. (oprecht enthousiast) Divock en ik maken op training veel plezier. I like him a lot. Hij is enorm getalenteerd en fysiek sterk. Divock moet gewoon rustig blijven, hard verder werken en wachten op zijn kans – hij is nog jong. We zullen hem nog nodig hebben.”

Martínez krijgt het laatste woord. “Dit wordt een finale”, benadrukte hij. “Tegen een technisch sterke ploeg die al lang samenspeelt. In de andere poules is gebleken dat het niet eenvoudig is om je groep te winnen. Als je zag hoe efficiënt Frankrijk op het WK was… Om dan zo te verliezen van Nederland – ik ben niet verrast hoe ze zich ontwikkeld hebben. (denkt na) Ik schat de kansen hier op fifty fifty. Het is hoe dan ook een boeiende uitdaging, een interessant gevecht. We willen 2018 op een mooie manier eindigen.”