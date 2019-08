Martínez over Verschaeren: “Leeftijd speelt geen rol” TLB

30 augustus 2019

13u35 0

Het gaat snel voor Yari Verschaeren. Het 18-jarige toptalent van Anderlecht is nu ook opgeroepen voor de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martínez is onder de indruk van het jeugdproduct van paars-wit. “Yari is een outstanding talent en past in ons systeem. Ik kijk ernaar uit om met hem te werken.” Bekijk in bovenstaande video alles wat Martínez te vertellen heeft over Verschaeren.