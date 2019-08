Martínez over Raman: “Zeer matuur geworden in Duitsland” TLB

30 augustus 2019

13u27

Bron: VTM Nieuws 0 Rode Duivels Benito Raman is voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. De snelle pocketspits van Schalke 04 stond vorig seizoen al op de radar van bondscoach Roberto Martínez, zo gaf de Spanjaard daarnet aan tijdens zijn persconferentie.

“Benito heeft enkele jaren geleden een moedige beslissing gemaakt om België te ruilen voor Duitsland. Hij groeide bij Fortuna Düsseldorf snel, werd er volwassen en speelde er vorig seizoen al uitstekend. Toen zat hij al dichtbij mijn kern. Bij zijn nieuwe club Schalke 04 was hij snel gesetteld. Hij is er nu helemaal klaar voor en verdient deze selectie helemaal. Belangrijk ook voor ons is dat Benito een apart type speler is. Hij is sterk in de diepte, heeft een goede timing en beweegt heel goed zonder bal. In ons systeem kan hij op verschillende posities spelen. Ik ben benieuwd naar zijn evolutie eenmaal hij bij ons is.”

