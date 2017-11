Martínez over niet-selectie Nainggolan: "Ik versta dat het geen populaire beslissing is, maar elk land heeft wel een speler van wie je denkt: die hoort in de selectie" Kristof Terreur

Bron: Sport/Voetbalmagazine 0 BELGA Rode Duivels In Sport/Voetbal Magazine heeft Roberto Martínez nogmaals uitgelegd waarom hij Radja Nainggolan niet oproept voor de Rode Duivels. "Ik versta dat het geen populaire beslissing is, maar elk land heeft wel een speler van wie je denkt: die hoort in de selectie."

Focus. Discipline. Martínez heeft in het verleden al een aantal redenen aangestipt waarom hij de middenvelder van AS Roma niet meer oproept. "Mij gaat het altijd om de grootst mogelijke balans in de kern", zegt de bondscoach. "Elke speler heeft op het veld een beste positie en in het geval van Radja is dat de nummer tien. Maar daar hebben we al twee goeie spelers: Dries en Eden. Hun verstandhouding met Romelu is zeer goed. Op momenten dat wij Radja als tien gebruikten, liep het niet zo goed. Drie keer hebben we het geprobeerd, met verschillende opties naast en voor hem, en geen van die matchen wonnen we. En dan is Radja van een te groot kaliber om hem er zomaar bij te nemen. Elk land heeft wel een speler van wie je denkt: die hoort in de selectie. In Spanje leeft dezelfde discussie rond Cesc Fábregas. Maar ik versta dat het geen populaire beslissing is." Martínez is niet verbaasd dat de spelers Nainggolan verdedigden. "De spelers waren eerlijk en ik snap dat, ze zijn al zolang samen. De volgende beslissing die ik moet nemen is of ik hem selecteer voor het WK. Tot nu was mijn beslissing gebaseerd op wat ik op het veld zag. Als ik later een selectie maak, moet ik afwegen of het ook naast het veld klikt. Zover zijn we nog niet."

Martínez over:

Thomas Vermaelen: "Hij moet van ploeg veranderen. Dat beseft hij. Dat beseffen ze allemaal, alleen zijn hun belangen en die van hun club niet altijd dezelfde. Barcelona wil vier centrale verdedigers en hij is nummer vier."

Axel Witsel: "Het lagere ritme in China is geen nadeel voor het type dat hij is, eerder een tactische speler. Bovendien is de kalender van het Chinese voetbal met het oog op het WK perfect. Na de komende interlands kan hij met vakantie. Vervolgens begint hij aan een nieuwe voorbereiding, Axel zal haast fris aan het WK beginnen.’

Charly Musonda: "Ik snap dat het lastig is voor een speler om Chelsea te verlaten, maar efficiënt zal hij pas worden door te spelen. Het was de bedoeling van Chelsea om hem uit te lenen, maar de speler vond zelf dat hij dicht bij de eerste ploeg stond. Dan klagen over je situatie is heel moeilijk.

Thomas Foket: "Ik had een ongelooflijke liefde voor Thomas Foket. Hij maakte van AA Gent de ploeg die ze waren. Voor Foket maakte het niks uit of Lokeren of Tottenham de tegenstander was. Ook bij zijn debuut voor de nationale ploeg trok hij zich nergens iets van aan. Dat soort mensen zijn goud waard. Zo zijn er nog in België, jongens die goed zijn in wat ze kunnen. Ik ben naar STVV-Standard gaan kijken. Daar viel Alexis de Sart op. Dan roep je die op voor de U21 en kan je de mentaliteit van die jongen eens zien."

Anthony Limbombé: "Ik volg Anthony Limbombe. Linksvoetig, veel energie, zeer goed defensief. Als een nieuwe coach voluit kiest voor een speler, betekent dit dat die iets ziet in die jongen op basis van dagelijks werk. "

Hans Vanaken: "Hij blijft ook in moeilijke wedstrijden voor de bal gaan. Hij is niet snel, maar denkt snel. Van dat soort spelers hou ik..."

