Martinez over nakend vertrek Henry: "Hij heeft fantastisch werk geleverd. We zijn hem dankbaar voor hetgeen hij met ons bereikte" MH

12 oktober 2018

23u29

Bron: VTM 0 Rode Duivels Oef. Ook Roberto Martinez slaakte een zucht van verlichting na het laatste fluitsignaal. "Een match als deze met een zege afsluiten, geeft voldoening."

"Ik ben heel tevreden. We speelden tegen een zeer sterk elftal", stelde de bondscoach voor de microfoon van VTM. "De eerste helft lieten we Zwitserland te veel voetballen. Wat ik vooral onthoud van deze match, is onze mentaliteit. We creëerden ook kansen om meer dan twee keer te scoren. Ook wij kunnen afzien – er zijn geen makkelijke wedstrijden in de Nations League. Zwitserland paste, zoals verwacht, hun systeem aan. Onze tweede helft was veel beter. Een match als deze met een zege afsluiten, geeft voldoening."

Was het de laatste match van Thierry Henry als T2 bij de Rode Duivels? “We weten het niet. Misschien, ja. Zoals ik eerder al zei: de focus lag ook bij hem op deze match. Dat lijkt misschien cliché. In de media werd er veel aandacht aan hem besteed, wat de aandacht van de spelers kon afleiden. Morgen zien we wel wat er gebeurt. Henry heeft al fantastisch werk geleverd. Hij is een jonge, ambitieuze coach. We zijn trots op hetgeen hij voor de Rode Duivels heeft gedaan en zijn hem er dankbaar voor."