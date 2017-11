Martínez over Nainggolan: "De deur is altijd open blijven staan" Redactie

12u39 2 BELGA Rode Duivels Voor het eerst sinds 9 juni behoort Radja Nainggolan weer tot de selectie van de Rode Duivels. Bondscoach Martínez geeft de middenvelder van AS Roma een kans om zich te bewijzen in de komende twee oefeninterlands, tegen Mexico en Japan.

Martínez probeerde de vragen over Nainggolan wat te ontwijken en schetste het bredere kader van zijn selectiepolitiek: "In de kwalificatiecampagne was het belangrijk zo goed mogelijk te presteren. We wilden bij de top 7 van de wereld zijn om zo reekshoofd te zijn bij de loting." Met nog 8 maanden te gaan tot het WK, breekt er nu een nieuwe periode aan voor de Rode Duivels. "De voorbereiding begint nu. Ik volg 50 à 55 spelers. Jongens als Praet, Castagne en Denayer presteren goed, maar haalden de selectie net niet. Er zijn wel kansen voor Januzaj, Depoitre en Nainggolan. Ze verkeren in goede vorm en krijgen daarom de kans om deel uit te maken van de ploeg, indruk te maken. Als ze goed spelen, kunnen ze misschien bij de groep blijven."

Of Martínez persoonlijk contact had opgenomen met Nainggolan wou hij niet gezegd hebben. "Zoals alle Duivels volg ik Radja van dichtbij. Ik heb hem live gezien tegen Chelsea op Stamford Bridge. Hij is in goede doen. Ik probeer altijd de beste ploeg te selecteren en dat is nu niet anders. De verhalen die circuleerden waren veel dramatischer dan de realiteit. De deur heeft altijd open gestaan. Maar de selectie bestaat uit 28 spelers, hé!"

