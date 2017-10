Martínez op zijn hoede: "Offensieve kracht Bosnië is zelfs in afwezigheid van Pjanic indrukwekkend" DMM

Bron: Belga 0 Photo News Rode Duivels Bosnië-Herzegovina mist tegen de Rode Duivels zijn geblesseerde spelmaker Miralem Pjanic. Toch gelooft bondscoach Roberto Martínez niet dat de Bosniërs daardoor verzwakt zijn.

"Je mag de kwaliteiten van een speler als Pjanic niet onderschatten. Hij kan vanuit het niets een goeie pass geven. Maar met de jongens die hem kunnen vervangen, zoals Besic of Jajalo, kunnen ze op een andere manier spelen", vertelde Martínez in Tubeke. "En de offensieve kracht van deze ploeg, met onder meer Dzeko, is indrukwekkend. Ze hebben ook de slimmigheid en de ervaring van Visca en Lulic, waar nu Kolasinac wordt aan toegevoegd. Het is een ervaren ploeg die weet hoe zich te plaatsen voor een WK. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Ik verwacht mij niet aan een zwakker team ondanks de afwezigheid van Pjanic."

Martínez is niet van plan zaterdag te experimenteren in Sarajevo. "Dat kan je doen als het resultaat niet belangrijk is, maar dat is nu niet het geval. Bosnië moet thuis winnen om tweede te worden in de groep. We mogen een vijandige sfeer verwachten in het stadion, net zoals in Griekenland. We moeten met dezelfde instelling spelen, en bepaalde aspecten nog verbeteren."

België is al geplaatst voor het WK en dus kan de concentratie misschien iets minder zijn. "Dat gevaar loert inderdaad om de hoek", aldus de bondscoach. "Voor ons wordt het een test. We moeten aan de drie punten denken. We moeten dezelfde instelling tonen als in Griekenland. Die hebben we elke wedstrijd nodig."

De meeste Duivels zitten in clubverband in een heel drukke periode. Martínez erkent dat. "Maar wij gebruiken de tijd nuttig om samen te werken, om onze positie op de wereldranking te verdedigen", onderstreept hij. "We houden met alles rekening, maar nu is het een internationale break, dat is wat telt."

