Martínez onder de indruk van Svilar: “Proberen met hem een gesprek te hebben over zijn toekomst” Redactie

12u45 0 AFP

Mile Svilar mocht dinsdag in het Champions League-duel tegen Manchester United opnieuw tussen de palen staan bij Benfica. Het 18-jarige jeugdproduct van Anderlecht liet zich opmerken door de penalty van Anthony Martial te stoppen, al maakte hij nadien een ongelukkige owngoal. Uiteindelijk speelde Svilar een prima partij (United won met 2-0), en dat zag ook Roberto Martínez, die tevens in het stadion aanwezig was. De bondscoach had het op de persconferentie dan ook even over de talentvolle goalie, die mogelijk voor Servië kiest in plaats van België. “Hij heeft een zeer goede indruk op mij gemaakt en ik merk dat hij persoonlijkheid heeft. Servië of België? Iedereen moet keuzes maken in het leven, maar we gaan wel proberen een gesprek met hem te hebben over zijn toekomst.”

BELGA