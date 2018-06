Martínez: "Neen, er is geen logistieke lijst met de 23 spelers die naar het WK gaan. Het verhaal over de matrassen klopt niet" DMM

01 juni 2018

17u01 108 Rode Duivels Eén dag voor de interland tegen Portugal heeft Roberto Martínez gereageerd op Matrasgate. De bondscoach van de Rode Duivels ontkende dat de 23 namen voor het WK bekend zijn. "Er is geen enkele link tussen die matrassen en de spelers die ik zal selecteren."

Een kwartier te laat, maar met een duidelijk antwoord stapte Roberto Martínez de verzamelde pers in het bondsgebouw tegemoet. De bondscoach kreeg de vraag die op eenieders lippen brandde meteen voor de voeten geworpen. Is er nu iets aan van de logistieke matrassenlijst waarop de 23 namen voor het WK staan? "Neen, er is geen logistiek verband, want de informatie klopt niet. Ik wil hier heel duidelijk over zijn. Er is niets zoiets als een lijst van 23 namen, want die heb ik nog niet."

"Ik ben ook ontgoocheld dat dit soort verhalen naar buiten komen", sprak Martínez. "Dit nieuws komt terecht bij de fans, bij de spelers en hun familie. Bovendien is het niet correct. Ik weet ook niet waarom we die lijst zo hard najagen. De bedoeling is om alle 28 spelers zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK, daar is geen detectivewerk voor nodig."

Selectie wel voor 90 procent rond

Ondanks alle commotie bevestigde de bondscoach wel dat hij al 90 procent van zijn definitieve selectie in het hoofd heeft. "De voorbije twee jaar hebben we hard aan de kwalificatie gewerkt, dus ik weet welke richting ik wil uitgaan. De laatste namen worden trouwens ingevuld op basis van de medische informatie die ik tot mijn beschikking heb op 4 juni. Ook de wedstrijd tegen Portugal zal zijn invloed hebben. Net als het werk die de spelers de voorbije week op het trainingsveld toonden."

Driemansdefensie tegen Portugal

Veel verder over Matrasgate uitwijden, deed Martínez niet. Over de wedstrijd tegen Portugal deed de Spanjaard wel zijn zegje. "Het plan voor de match tegen Portugal is duidelijk. We starten met een driemansdefensie en we gaan de kans grijpen om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. We mogen zes wissels doen, dat betekent dat er 17 spelers in actie zullen komen.”

Of daarbij één van de vijf mogelijke afvallers voor het WK in actie komt, liet Martínez in het midden. "De bedoeling is om automatismen in de ploeg te slepen en om dingen uit te proberen waarop we de voorbije week hebben gewerkt. Portugal is overigens Europees kampioen. Het is een team dat bijna alle aspecten van het voetbal onder de knie heeft. Bovendien hebben ze een winnarsmentaliteit. Dat is iets waarin ook wij nog kunnen groeien."

"Positief gevoel rond de ploeg is belangrijk"

"We moeten op alles voorbereid zijn, dus ik ben zeker van plan om te experimenteren in de komende oefenwedstrijden. Flexibiliteit is belangrijk. Nogmaals, we zijn hier om een team te maken die op het WK wil meedoen voor de prijzen. Het is logisch dat we nog moeilijke momenten zullen kennen. Wie denkt dat we elke wedstrijd met 3-0 zullen winnen is verkeerd. Net daarom is een positieve gevoel rond de nationale ploeg belangrijk. Wij gaan alles geven en hebben daarbij zeker ook de fans nodig. Zonder supporters lukt het voor geen enkel team."

De niet-selectie van Radja Nainggolan blijft op dat punt een heikel thema. "Ik begrijp de frustratie bij sommige fans. Ik deel die zelf ook. We kunnen maar 23 spelers afvaardigen. Helaas horen daar beslissingen bij. Ik hoop dat de fans begrijpen dat we daar eerlijk over zijn. Iedereen werkt hard, het is voor elke speler jammer als hij de selectie niet haalt."

Vermaelen evolueert gunstig, Witsel drie dagen out

Uiteindelijk stond de bondscoach nog even stil bij de blessureopvolging rond Thomas Vermaelen en Jordan Lukaku. "Thomas ligt voor op schema. De finale beslissing komt zoals gezegd op 4 juni. Dan maken we samen met de medische staf uit of Vermaelen wedstrijdfit kan zijn op het WK. Jordan Lukaku heeft dan weer goed gewerkt deze week en dat ondanks zijn patella-problemen. Ik ben blij met de manier waarop hij zich hier presenteert. Axel (Witsel) speelt morgen trouwens niet. Hij is een drietal dagen out, maar voor de volgende oefeninterlands raakt hij zeker weer fit. Verder is iedereen beschikbaar.