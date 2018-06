Martínez: "Neen, er is geen logistieke lijst met de 23 spelers die naar het WK gaan. Het verhaal over de matrassen klopt niet" DMM

17u01 1 Rode Duivels Eén dag voor de interland tegen Portugal heeft Roberto Martínez gereageerd op Matrasgate. De Spaanse selectieheer van de Rode Duivels ontkende dat de 23 namen voor het WK bekend zijn. "Er is geen enkele link tussen die matrassen en de spelers die ik voor het WK zal selecteren."

Een kwartier te laat, maar met een duidelijk antwoord stapte Roberto Martínez de journalisten tegemoet. De bondscoach kreeg als eerste vraag uiteraard iets over Matrasgate toegeworpen, maar antwoordde stellig. Er zou volgens Martínez geen waarheid zitten achter het lek. "Ik vind het jammer dat dit soort verhalen naar buiten komt. Dit soort nieuws komt terecht bij de fans, bij de spelers en hun familie... Neen, ik kan echt wel zeggen dat er geen logistieke lijst is van de 23 spelers die het WK zullen halen."

"Ik heb inderdaad 90% van de selectie in mijn hoofd. De laatste namen zullen ingevuld worden op basis van de medische informatie die ik tot mijn beschikking heb op 4 juni. Ook de wedstrijd tegen Portugal zal zijn invloed hebben. Het plan voor die match is duidelijk. We starten met een driemansdefensie en we gaan de gelegenheid gebruiken om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. We mogen zes wissels doen, dat betekent dat er 17 spelers in actie zullen komen."