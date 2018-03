Martínez neemt twijfels weg: "Mignolet speelt tegen Saoedi-Arabië", Fellaini onzeker PJC

25 maart 2018

13u42 9 Rode Duivels Het is nu zeker: Simon Mignolet is dinsdag een basisspeler tegen Saoedi-Arabië. De doelman krijgt de voorkeur op Matz Sels en Koen Casteels om de geblesseerde Thibaut Courtois te vervangen.

"Simon was goed tegen Japan, met veel sterke reddingen, dus is het logisch dat we hem vertrouwen geven. Met Thibaut wilden we geen risico nemen. Dinsdag zou te vroeg, komen maar hij kan wel fit zijn voor zijn match met Chelsea komend weekend." Martínez sprak ook over Marouane Fellaini, die nog steeds individueel werkt: "Hij levert uitstekend werk, we willen hem tijd geven om terug te komen."

Na de vriendschappelijke match tegen Saoedi-Arabië zetten de Rode Duivels de laatste rechte lijn richting het WK in Rusland in. Vlak voor de Wereldbeker staan drie oefenwedstrijden tegen Europees kampioen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni) op het programma. Na de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica reizen de troepen van Roberto Martinez af naar Rusland. De Rode Duivels werden voor de WK-poulefase ingedeeld in groep G samen met Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).

⚽️ @thibautcourtois has not recovered from his hamstring injury and left the group. R. Martínez will decide later on who will replace him in the goal 🆚️ @saudiFF. Get well soon, Thibaut ! 👍🏼 #BELKSA #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/xAt9f1soPw Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link