Martínez neemt Nainggolan niet mee naar Rusland Niels Poissonnier/Rudy Nuyens

20 mei 2018

23u33 0 Rode Duivels Drama voor Radja Nainggolan (30). De middenvelder van AS Roma mag opnieuw niet mee naar het WK. Vier jaar nadat de vorige bondscoach, Marc Wilmots, hem passeerde, laat nu ook Roberto Martínez de populaire Duivel thuis...

Je zal maar Nainggolan zijn. Opnieuw een sterk seizoen achter de rug bij AS Roma, met onder meer nog twee doelpunten in de halve finale van de Champions League, en toch niet mee naar Rusland mogen. Bronnen binnen de KBVB laten verstaan dat Nainggolan niet op de lijst van 23 staat van Martínez. De bondscoach heeft de middenvelder zelf ingelicht over zijn beslissing – iets waar hij naar verluidt op stond. Nainggolan mist dus na het WK in Brazilië ook dat in Rusland.

Erg verrassend is het allemaal niet. Martínez is nooit een absolute fan van de middenvelder geweest. Er waren in het verleden al een paar akkefietjes tussen de twee, waardoor Nainggolan meer dan eens werd gepasseerd voor een interland. In maart tegen Saoedi-Arabië was hij er wel opnieuw bij – Nainggolan viel toen sterk in – , maar het volstond blijkbaar niet. Martínez geeft de voorkeur aan andere middenvelders. Maandagmiddag zal de bondscoach zijn beslissing uitleggen, maar dat België in rep en roer zal staan, lijdt weinig twijfel.

