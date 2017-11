Martínez na Japan: "Ik ben echt tevreden met de communicatie tussen de spelers" DMM

Bron: Belga 7 Photo News Bondscoach Roberto Martínez. Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez reageert tevreden na de weinig overtuigende 1-0 zege van de Rode Duivels in de vriendschappelijk wedstrijd dinsdagavond tegen Japan. "De houding van de spelers was erg sterk. Ik ben tevreden met de communicatie tussen de spelers. We beginnen op een echte ploeg te lijken."

"De verdedigers waren gefocust en probeerden te communiceren. Thomas Vermaelen en Nacer Chadli toonden een erg goede houding, zeker aangezien ze niet veel bij hun club spelen. Kabasele is een enorm grote hulp elke keer hij een kans krijgt", aldus Martínez. "Vermaelens communicatie was indrukwekkend en hielp Kabasele. Mignolet deed twee belangrijke reddingen en toonde een goed zelfvertrouwen."

De bondscoach kwam ook terug op de verklaringen Kevin De Bruyne. De middenvelder uitte na het gelijkspel vrijdag tegen Mexico kritiek op de tactiek van de Spanjaard. "Hij heeft geantwoord op het veld door een wedstrijd van hoog niveau te spelen", reageert Martinez. "Zijn reactie was heel gezond en zijn bedoeling was om te helpen bij een betere voorbereiding voor het WK."

In de selectie voor de vriendschappelijke interlands tegen Mexico en Japan zaten ook Laurent Depoitre en Adnan Januzaj, die onder Martínez voor het weer werden opgeroepen voor de Rode Duivels. Ze kwamen echter niet aan speelminuten toe. "Ik wilde ze zien bij de nationale ploeg. Ik heb ze gezien op de training en ik heb hun omgang met de andere spelers kunnen analyseren", zegt de bondscoach. "Ik kan niet iedereen laten spelen."

"Staat van het veld speelde in het voordeel van Japan"

Nacer Chadli gaf gisteren de beslissende voorzet voor de 31ste goal van Romelu Lukaku voor de nationale ploeg, een goal waarmee hij alleen topscorer aller tijden wordt voor de Rode Duivels. "Ik verwacht geen cadeau", zei Chadli met een glimlach, na de wedstrijd die gewonnen werd van Japan. "Het is met plezier dat ik die voorzet gaf. Ik ben blij voor hem."

"We hebben twee goede wedstrijden gespeeld, tegen Mexico en Japan, met twee verschillende systemen en we hebben ons kunnen aanpassen", zei Chadli. "Vandaag was het niet altijd makkelijk om kansen te creëren, ze waren goed georganiseerd. De balcirculatie hangt af van het terrein. Dat lag niet goed vandaag. En dat speelde in het voordeel van de Japanners. Het was belangrijk om deze twee wedstrijden te spelen. Een van de positieve punten is dat we in verschillende systemen hebben gespeeld. Nu moeten we dat analyseren. Het is moeilijk te zeggen welke de meest geschikte is. Nu moeten we bijschaven, de timing moet perfect zijn voor iedereen."

