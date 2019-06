Martínez: "Lukaku is toe aan iets nieuws” Pieter-Jan Calcoen in Italië

18 juni 2019

06u10

Bron: Eigen berichtgeving 30 Rode Duivels Een transfer met de zegen van de bondscoach. “Ik wil dat Romelu gelukkig is”, aldus Roberto Martínez. Inter zal het graag lezen.

‘t Is een belangrijke zomer voor de KBVB, zegt Roberto Martínez, aanwezig in Italië om de beloften “te observeren”. Er is het EK U21, maar vooral: veel A-internationals flirten met een transfer. Het geldt onder meer voor Romelu Lukaku, die wil en kan vertrekken bij Manchester United, Inter Milaan wil daarvan profiteren. Martínez: “Romelu is toe aan iets nieuws. Ik maak me geen zorgen om ‘Rom’ - hij kan overal spelen en is altijd goed bij de Rode Duivels - maar ik wil dat mijn spelers gelukkig zijn.” En dus moet-ie weg.

Ook geen lachebekje dezer dagen is Yannick Carrasco. Hij wil terug naar Europa, alleen weigert Dalian Yifang hem te lossen. “Yannick voelt zijn moment gekomen. Wie ben ik dan om hem tegen te houden? Van mij moet hij niet per se China verlaten. Ik plan zelfs een bezoek aan het land, ook om Dembélé te zien. Voetballen in China is geen issue voor mij.” Martínez hoopt wel dat zijn spelers met verhuisplannen doordachte keuzes maken. “Want de voorbereiding op het EK is nu al volop bezig.”

Technisch directeur

Voorts herhaalde Martínez dat hij in principe minstens tot het EK aan boord blijft en dat er uiterlijk na de kwalificaties een nieuwe technisch directeur moet zijn. “Nu kan ik die twee jobs combineren, maar in aanloop naar het EK is dat niet langer realistisch.”

Een functie minder zal niet betekenen dat de betrokkenheid van de Spanjaard bij de ontwikkeling van het Belgische voetbal zal krimpen. Integendeel zelfs: zo zei Martínez bijvoorbeeld “niet tegen” een BeNe League te zijn. “Het zou het niveau ten goede komen.” En liefst van al zou hij de beloften van de eersteklassers in een competitie met amateurteams integreren. “Daar zullen ze veel uit leren.”

Net zoals het team van Johan Walem dat doet in Italië. Ondanks het verlies tegen Polen ziet Martínez potentieel: “Er zijn jongens die de stap naar de Rode Duivels zouden kunnen zetten. Het is goed dat ze toernooi-ervaring opdoen. Ze moeten zich blijven ontwikkelen. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Youri Tielemans. Hij vertrok op het juiste moment bij Anderlecht.”

Over Tielemans gesproken: had België mét hem niet altijd Polen geklopt? “Neen”, aldus Martínez. “We waren beter dan Polen, het ging niet om talent. Trouwens, gezien Youri’s enorme progressie hoort hij hier niet meer.”

6 op 6 kan

De overige tegenstanders Spanje en Italië denken anders: hun kernen zitten vól A-spelers. Die opmerking kreeg de optimist in Martínez niet klein: “We kunnen 6 op 6 pakken. En ook áls dat niet gebeurt, zullen alle individuen beter geworden zijn.”