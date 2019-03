Martínez laat Kompany, De Bruyne en Witsel met blessurezorgen uit selectie, geen nieuwkomers DMM

11u57 2 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zijn selectie voor de WK-kwalificatiecampagne bekendgemaakt. Onze bondscoach mist drie van zijn steunpilaren. Voor de duels tegen Rusland (21 maart) en Cyprus (24 maart) kan hij geen beroep doen op De Bruyne, Witsel en Kompany. Verder zijn er geen verrassingen in de 28-koppige selectie.

Geen Kevin De Bruyne (hamstring), Axel Witsel (adductoren) of Vincent Kompany (spierproblemen) in de selectie van Roberto Martínez voor de aftrap van de WK-oefencampagne van de Rode Duivels. De drie steunpilaren van de nationale ploeg sukkelen met diverse blessures en zijn niet opgeroepen. Verder zijn Lukaku (enkel), Dembele (enkel) en Vermaelen (contractuur) hoogst onzeker. De bondscoach nam die drie laatste wel in zijn 28-koppige selectie op, maar moet tot maandag wachten of hij ze ook effectief kan inzetten.

Verder geen verrassingen in de ploeg van Martínez. Leandro Trossard, Brandon Mechele, Hans Vanaken en Timothy Castagne zijn geen nieuwe namen meer. Voor Zinho Vanheusden wordt het nog even wachten, dat ondanks de hevige blessurezorgen dus bij de Rode Duivels. Verder is Marouane Fellaini er ook niet meer bij. De middenvelder kondigde vorige week aan met internationaal pensioen te gaan.

“Marouane heeft zijn beslissing gemaakt en dat moeten we respecteren”, aldus de bondscoach. “Hij is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Hij zit nu op clubniveau in een nieuwe situatie. Al wat ons rest is om hem te bedanken voor de geweldige momenten van de afgelopen elf jaar.”

“We zijn nu half maart en we zijn in een situatie aanbeland met veel blessures. Het is een lange break geweest (sinds november) en ik wil graag zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. Er zijn drie namen met vraagtekens bij”, doelde de bondscoach op Vermaelen, Dembele en Lukaku. “Maandag krijg ik bevestiging of ze kunnen meedoen of niet. Doordat enkele basisspelers onbeschikbaar zijn, komen er opportuniteiten vrij voor andere spelers. Dat zie ik als een kans. Ik ben nog steeds heel tevreden met mijn selectie. Deze groep kan blessures opvangen.”

De bondscoach wilde zijn twijfelgevallen evenwel nog niet opgeven. “Wat Lukaku betreft, zijn de kansen 50-50. We hebben een goede relatie met de medische staf van Manchester United en evalueren zijn situatie dag per dag. Komend weekend kan hij niet spelen in de kwartfinale van de FA Cup tegen Wolverhampton, maar wij hopen hem wel te kunnen recuperen. Voor Vermaelen liggen de kaarten nog beter. Zijn blessure is nagenoeg achter de rug. Hij maakt goede vooruitgang op training en zou maandag beschikbaar moeten zijn. Ik hou hem graag bij de groep, want zijn ervaring is essentieel voor ons. Dembélé tot slot speelde alles in China, maar kampt met lichte hinder aan de enkel.”

Martinez dacht er ook aan enkele beloften te selecteren, maar hij wilde die groep niet uit elkaar trekken. De bondscoach hecht veel belang aan het EK onder 21 jaar in juni in Italië, waar de Jonge Duivels van bondscoach Johan Walem zich op voorbereiden. “Er zijn 5 à 6 spelers van de nationale beloften die mij interesseren. Zinho Vanheusden is er daar één van. We werken achter de schermen goed samen met Johan Walem en zijn groep. De beloften hebben deze zomer de kans om zich te bewijzen op een EK. We wilden heel graag met die groep naar dat EK en hebben dat gehaald. De spelers kunnen er toernooiervaring opdoen, we willen dat ze daar hun werk afmaken alvorens de Rode Duivels te vervoegen.”

De Bilde: “Geen problemen tegen Cyprus, Rusland kan moeilijke opdracht worden”

De bekendmaking van de selectie werd voor het eerste via livestream op HLN.be uitgezonden in samenwerking met VTM. Sportjournalist Maarten Breckx en Gilles De Bilde zorgden voor de analyse achteraf. “Tegen Cyprus verwacht ik sowieso geen probleem”, aldus De Bilde. “Alleen tegen Rusland wordt het tricky. Het is afwachten of we een aantal jongens kunnen recupereren. Is dat niet het geval dan wordt Rusland geen makkelijke opdracht. Ze waren toch de revelatie op het WK, maar België is favoriet en moet dus voetballen.”

De selectie voor de wedstrijden tegen Rusland en Cyprus:

Doelmannen: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Straatsburg)

Verdedigers: Jan Vertonghen (Tottenham), Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Meunier (PSG), Dedryck Boyata (Celtic), Timothy Castagne (Atalanta), Brandon Mechele (Club Brugge), Jason Denayer (Olympique Lyon), Thomas Vermaelen (Barcelona)

Middenvelders: Youri Tielemans (Leicester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Moussa Dembele (Guanghzou), Dennis Praet (Sampdoria), Hans Vanaken (Club Brugge), Nacer Chadli (Monaco)

Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Dries Mertens (Napoli), Christian Benteke (Crystal Palace), Michy Batshuayi (Crystal Palace), Leandro Trossard (Racing Genk), Divock Origi (Liverpool), Romelu Lukaku (Manchester United), Adnan Januzaj (Real Sociedad)

