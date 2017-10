Martinez houdt nog rekening met Nainggolan, maar "ik ga hem niet selecteren onder druk van buitenaf" Stijn Joris

21u02 0 Rode Duivels VTM heeft Roberto Martínez voor de camera gehaald. De bondscoach nam de tijd voor een interview met de commerciële zender. Daarin herhaalde hij nogmaals dat Nainggolan de hoop op het WK nog niet hoeft op te bergen en droomt hij luidop van een glansrol in Rusland.

Radja Nainggolan past al eventjes niet meer in de plannen van Martinez. De middenvelder van AS Roma werd ook voor de interlands tegen Bosnië en Cyprus niet geselecteerd. Die situatie gaat steeds meer een eigen leven leiden. Toch wil Martinez zich niet onder druk laten zetten. "Het zou heel verkeerd zijn als een bondscoach spelers selecteert onder druk van buitenaf. Ik hou wel degelijk nog rekening met Nainggolan. Ik zou mijn job niet goed doen als ik niet alle 50 tot 55 spelers die we constant volgen in mijn achterhoofd zou houden."

In Rusland hoopt Martinez een droom te realiseren. Een echt doel spreekt hij niet uit, maar de Spanjaard is niet te beroerd om de lat hoog te leggen. "Ik geloof in dromen. Het is zinloos om elke dag op te staan zonder een droom te hebben. We moeten de realistische opties in dromen omzetten. Is dat lastig? Ja, heel lastig want we moeten het opnemen tegen teams die hetzelfde nastreven én wel al de ervaring van een groot toernooi te winnen hebben. We zijn geen favoriet voor het WK, maar waarom mogen we er niet van dromen? Daarom zijn we hier toch."

BELGA